Депутат: РФ чаще бьет по гражданским объектам в Сумах

Последствия удара по детскому саду в Сумах.

В результате удара по детскому саду в Сумах 6 мая погибла работница, которая охраняла заведение. Также известно о двух раненых. Российские войска все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру в городе.

Об этом заявил депутат Сумского районного совета Владимир Бицак в эфире День.LIVE.

Последствия удара по Сумам 6 мая

"Около десяти часов два "Шахеды" попали в детский сад. Погибла работница, которая охраняла заведение. Еще две женщины ранены", — рассказал Бицак.

Он добавил, что это не единичный случай, ведь накануне также фиксировались обстрелы города и громады, а приграничные районы системно находятся под ударами.

По его словам, российские атаки все чаще затрагивают гражданскую инфраструктуру, в частности образовательные учреждения, что создает дополнительные риски для жителей региона.

Как писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что российская сторона сорвала режим прекращения огня, которое должно было длиться с 5 на 6 мая. Украина фиксирует более 1820 нарушений и заявляет о готовности действовать зеркально в ответ на действия агрессора.

Только этой ночью враг выпустил по Украине 108 дронов и ракет. Есть попадания двух баллистических ракет, одной управляемой авиационной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях.