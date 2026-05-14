Головна Новини дня У Глухові через обстріл травмовано двох дітей та жінку

Дата публікації: 14 травня 2026 10:17
У Глухові через обстріл травмовано двох дітей та жінку
Рятувальники гасять пожежу на Сумщині. Фото: ДСНС Сумщини

Російські війська завдали понад 40 ударів по прикордонню Сумщини, поціливши у 23 населені пункти у 14 громадах регіону. Зафіксовані масштабні руйнування у житловому секторі, закладах освіти та на об'єктах критичної інфраструктури, що змусило рятувальників евакуювати з небезпечних зон ще сімох місцевих мешканців.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки російських ударів по Сумщині за добу

Жорстокі обстріли Сумської області протягом останньої доби призвели до людських втрат та значних руйнувань цивільної інфраструктури. У медичному закладі померла 67-річна мешканка Великописарівської громади, яка отримала важкі поранення ще тиждень тому, 7 травня, під час атаки ворожого безпілотника.

Також відомо про поранення ще трьох людей у Глухівській громаді. Під вогонь потрапили 13-річна дівчина, 10-річний хлопець та жінка 54 років. Наразі всі троє постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

Загалом зафіксовано понад 40 обстрілів, що охопили 23 населені пункти у 14 громадах області. В ОВА зазначили, що сумарна тривалість повітряної тривоги в регіоні склала 21 годину 38 хвилин. На тлі загострення безпекової ситуації представникам влади та екстреним службам вдалося вивезти у безпечніші місця сімох людей.

Найважчі наслідки зафіксовані у житлових масивах прикордоння. У Середино-Будській громаді ворожий вогонь повністю знищив приватні будинки та господарчі споруди, а також пошкодив інфраструктурні об'єкти. Така ж ситуація склалася в Есманьській громаді, де після обстрілу залишилися руїни на місці житлового будинку та допоміжної будівлі. У Глухівській громаді, окрім пошкодженого житла та інфраструктури, під удар потрапив навчальний заклад. Також руйнування приватних осель та мереж зафіксовані у Кириківській та Краснопільській громадах.

Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати майно громад та цивільну техніку. У Шалигинській громаді пошкодження отримали приватний будинок та трактор, у Ворожбянській — господарчі будівлі, а в Білопільській громаді внаслідок влучання повністю згорів автомобіль. Крім того, у Великописарівській громаді постраждав будинок культури, а в Зноб-Новгородській було знищено об'єкт цивільної інфраструктури.

Новини.LIVE писали про те, що під час так званого перемир'я, яке просила Росія 8 та 9 травня, в Сумській області лунали вибухи. Російські війська завдали удару по Березівській громаді, де виникла масштабна пожежа.

Також кілька днів тому в Сумській області знайшли листівки, які розкидають російські війська з дронів. Вони містять QR-код, який веде на небезпечне посилання, тож поліція радить не сканувати його.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
