Росіяни розкидають з дронів фейкові гроші і листівки на Сумщині: фото

Фейкові гроші, які розкидають росіяни на Сумщині. Фото: соцмережі

Російські війська скидають пропагандистські листівки та фейкові купюри з дронів у Сумській області. На них є QR-коди, за якими у поліції радять не переходити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням місцеві ЗМІ.

Фейкові гроші над Сумами

Відомо, що на фейкових купюрах, які розкидають росіяни, розміщені QR-коди. У поліції закликають людей не сканувати їх та не переходити за посиланнями. В разі виявлення таких листівок телефонувати на 101 або 102.

Листівки, які скинули росіяни. Фото: соцмережі

Схожі листівки у вигляді грошей Росія вже скидала на Суми, Глухів, Шостку, Велику Писарівку і у 2025 році і у 2026-му.

Як писали Новини.LIVE, раніше депутат Сумської районної ради Володимир Біцак повідомляв, що російські війська все частіше атакують цивільну інфраструктуру в місті. Під ворожими ударами, зокрема, опиняються освітні заклади, що створює додаткові ризики для мешканців регіону.

