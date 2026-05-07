Росіяни розкидають з дронів фейкові гроші і листівки на Сумщині: фото

Ua ru
Дата публікації: 7 травня 2026 11:49
Фейкові гроші, які розкидають росіяни на Сумщині. Фото: соцмережі

Російські війська скидають пропагандистські листівки та фейкові купюри з дронів у Сумській області. На них є QR-коди, за якими у поліції радять не переходити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням місцеві ЗМІ. 

Фейкові гроші над Сумами

Відомо, що на фейкових купюрах, які розкидають росіяни, розміщені QR-коди. У поліції закликають людей не сканувати їх та не переходити за посиланнями. В разі виявлення таких листівок телефонувати на 101 або 102.

Фейкові гроші, які розкидають росіяни на Сумщині. Фото: соцмережі
Листівки, які скинули росіяни. Фото: соцмережі

Схожі листівки у вигляді грошей Росія вже скидала на Суми, Глухів, Шостку, Велику Писарівку і у 2025 році і у 2026-му. 

Як писали Новини.LIVE, раніше депутат Сумської районної ради Володимир Біцак повідомляв, що російські війська все частіше атакують цивільну інфраструктуру в місті. Під ворожими ударами, зокрема, опиняються освітні заклади, що створює додаткові ризики для мешканців регіону. 

Також ми писали, що 3 травня окупанти обстріляли зерновоз та автомобіль поліції у Сумській області. В результаті двоє правоохоронців отримали тяжкі поранення.

фейки Сумська область війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
