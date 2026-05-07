Главная Новости дня Россияне разбрасывают с дронов фейковые деньги и листовки на Сумщине: фото

Дата публикации 7 мая 2026 11:49
Фейковые деньги, которые разбрасывают россияне на Сумщине. Фото: соцсети

Российские войска сбрасывают пропагандистские листовки и фейковые купюры с дронов в Сумской области. На них есть QR-коды, по которым в полиции советуют не переходить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Фейковые деньги над Сумами

Известно, что на фейковых купюрах, которые разбрасывают россияне, размещены QR-коды. В полиции призывают людей не сканировать их и не переходить по ссылкам. В случае обнаружения таких листовок звонить на 101 или 102.

Фейковые деньги, которые разбрасывают россияне на Сумщине. Фото: соцсети
Открытки, которые сбросили россияне. Фото: соцсети

Похожие листовки в виде денег Россия уже сбрасывала на Сумы, Глухов, Шостку, Великую Писаревку и в 2025 году и в 2026-м.

Как писали Новини.LIVE, ранее депутат Сумского районного совета Владимир Бицак сообщал, что российские войска все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру в городе. Под вражескими ударами, в частности, оказываются образовательные учреждения, что создает дополнительные риски для жителей региона.

Также мы писали, что 3 мая оккупанты обстреляли зерновоз и автомобиль полиции в Сумской области. В результате двое правоохранителей получили тяжелые ранения.

фейки Сумская область война в Украине
Карина Приходько - Редактор
