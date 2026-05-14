В Глухове из-за обстрела травмированы двое детей и женщина

Спасатели тушат пожар на Сумщине. Фото: ГСЧС Сумщины

Российские войска нанесли более 40 ударов по пограничью Сумщины, попав в 23 населенных пункта в 14 громадах региона. Зафиксированы масштабные разрушения в жилом секторе, учебных заведениях и на объектах критической инфраструктуры, что заставило спасателей эвакуировать из опасных зон еще семерых местных жителей.

Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Последствия российских ударов по Сумской области за сутки

Жестокие обстрелы Сумской области в течение последних суток привели к человеческим потерям и значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. В медицинском учреждении умерла 67-летняя жительница Великописаревской громады, которая получила тяжелые ранения еще неделю назад, 7 мая, во время атаки вражеского беспилотника.

Также известно о ранении еще трех человек в Глуховской громаде. Под огонь попали 13-летняя девушка, 10-летний парень и женщина 54 лет. Сейчас все трое пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Всего зафиксировано более 40 обстрелов, охвативших 23 населенных пункта в 14 громадах области. В ОВА отметили, что суммарная продолжительность воздушной тревоги в регионе составила 21 час 38 минут. На фоне обострения ситуации с безопасностью представителям власти и экстренным службам удалось вывезти в безопасные места семь человек.

Читайте также:

Самые тяжелые последствия зафиксированы в жилых массивах приграничья. В Середино-Будской громаде вражеский огонь полностью уничтожил частные дома и хозяйственные постройки, а также повредил инфраструктурные объекты. Такая же ситуация сложилась в Есманьской громаде, где после обстрела остались руины на месте жилого дома и вспомогательного здания. В Глуховской громаде, кроме поврежденного жилья и инфраструктуры, под удар попало учебное заведение. Также разрушения частных домов и сетей зафиксированы в Кириковской и Краснопольской громадах.

Враг продолжает целенаправленно уничтожать имущество громад и гражданскую технику. В Шалыгинской громаде повреждения получили частный дом и трактор, в Ворожбянской - хозяйственные постройки, а в Белопольской громаде в результате попадания полностью сгорел автомобиль. Кроме того, в Великописаревской громаде пострадал дом культуры, а в Зноб-Новгородской был уничтожен объект гражданской инфраструктуры.

Новини.LIVE писали о том, что во время так называемого перемирия, которое просила Россия 8 и 9 мая, в Сумской области раздавались взрывы. Российские войска нанесли удар по Березовской общине, где возник масштабный пожар.

Также несколько дней назад в Сумской области нашли листовки, которые разбрасывают российские войска с дронов. Они содержат QR-код, который ведет на опасную ссылку, поэтому полиция советует не сканировать его.