Главная Новости дня Удар по Конотопу: дрон попал в многоэтажку, есть раненые

Дата публикации 20 мая 2026 07:19
Обвалы жилого дома. Фото: Сумская ОГА

Россияне целенаправленно атаковали жилой сектор Конотопской и Шосткинской громад на Сумщине. Спасатели проводят срочную эвакуацию жителей поврежденных домов и разбирают завалы, под которыми могут оставаться люди.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Россия нанесла удар дронами по Сумской области

Этой ночью российская армия направила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на мирные населенные пункты Сумской области. Как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров, вражеские удары пришлись непосредственно по жилым секторам в Конотопской и Шосткинской общинах.

Обвал в результате удара дрона по дому. Фото: Сумская ОГА

Сразу после взрывов на местах попаданий началась масштабная операция по ликвидации последствий российского террора. Спецслужбы оперативно проводят эвакуацию людей как из самих поврежденных зданий, так и из прилегающих к ним домов для безопасности граждан.

Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Конотоп. По информации городского головы Артема Семенихина, один из российских беспилотников попал в многоквартирный жилой дом. Сейчас продолжается разбор разрушенных конструкций, ведь под завалами многоэтажки могут находиться мирные жители.

Пожар в результате попадания. Фото: Сумская ОГА

Официально подтверждена информация о по меньшей мере шести раненых, однако мэр города отмечает, что общее количество пострадавших в результате атаки значительно больше, и эти данные постоянно уточняются медиками и спасателями. Кроме целенаправленного удара по жилому фонду, российские войска полностью уничтожили здание местного музея.

Новини.LIVE писали ранее, что Сумская область одна из первых оказалась под атакой со стороны России во время так называемого "перемирия" с 8 по 9 мая. Российские войска традиционно нарушили условия тишины и ударили по региону.

Также 14 мая Россия нанесла интенсивные удары по пограничье Сумщины. В результате атаки пострадала женщина, а также есть разрушения.

Сумская область обстрелы дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
