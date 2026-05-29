Зеленський: маємо інформацію про підготовку Росією нового удару

Зеленський: маємо інформацію про підготовку Росією нового удару

Дата публікації: 29 травня 2026 19:25
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує підготовку Росією нового масованого удару. Він закликав громадян реагувати на повітряні тривоги та берегти життя. За його словами, українська ППО працює у цілодобовому режимі для захисту неба.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозверння Володимира Зеленського у п'ятницю, 29 травня.

Сьогодні, 29 травня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка передає дані про підготовку Росією чергового масованого ракетного та дронового удару. Він наголосив на важливості дотримання правил безпеки під час повітряних тривог і закликав громадян не ігнорувати сигнали.

Окремо глава держави підкреслив, що сили протиповітряної оборони та інші підрозділи захисту неба працюють безперервно. Також він зазначив, що зміцнення ППО залишається одним із ключових пріоритетів України.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку та виконання домовленостей щодо допомоги. Він згадав програму PURL, яка передбачає фінансування закупівлі озброєння, зокрема ракет для систем Patriot, і наголосив, що стабільність постачань залежить від партнерів, насамперед США та країн Європи.

"Ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги — бережіть життя. Наші служби оперативні підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24/7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш", — наголосив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
