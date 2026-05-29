Зеленский: есть информация о подготовке Россией нового удара

Срочная новость

Мы имеем информацию от разведки о подготовке Россией нового массированного удара. Пожалуйста, учитывайте воздушные тревоги - берегите жизнь. Наши службы оперативно подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба - это ключевой приоритет наш.

Благодарен каждому партнеру, всем лидерам, всем государствам, которые готовы помогать и кто полностью выполняет договоренности. Программа PURL должна работать - это касается и Соединенных Штатов, и Европы. Средства европейских партнеров и других наших друзей мы аккумулируем, чтобы покупать ракеты, в частности для "петриотов", и достаточное снабжение зависит от Америки. Надеемся, что Украину будут слышать.

