РФ массированно атаковала Сумщину: разрушена гражданская инфраструктура

Российские оккупанты в ночь на 30 мая массированно атаковали дронами Сумскую область. Под ударом противника оказалась Шосткинская громада. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Григоров отметил, что часть российских беспилотников удалось уничтожить, но есть и попадания. Зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждены жилые и нежилые здания, админздания и транспорт.

"С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", — добавил Григоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 29 мая Россия обстреляла Полтавский район. В результате атаки произошли пожары, которые потушили спасатели.

Кроме того, вчера украинский лидер Владимир Зеленский предупредил, что есть информация разведки о подготовке Россией нового массированного удара. Он призвал реагировать на воздушные тревоги.