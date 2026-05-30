Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Главная Новости дня РФ массированно атаковала Сумщину: разрушена гражданская инфраструктура

Дата публикации 30 мая 2026 07:27
Последствия российского обстрела Сумщины. Фото: t.me/hryhorov_oleg

Российские оккупанты в ночь на 30 мая массированно атаковали дронами Сумскую область. Под ударом противника оказалась Шосткинская громада. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Сумщины 30 мая

Григоров отметил, что часть российских беспилотников удалось уничтожить, но есть и попадания. Зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Кроме того, повреждены жилые и нежилые здания, админздания и транспорт.

Російський обстріл Сумщини 30 травня
Российский обстрел Сумщины 30 мая. Фото: t.me/hryhorov_oleg
Атака Росії на Сумщину 30 травня
Поврежденный автомобиль в результате российского обстрела 30 мая. Фото: t.me/hryhorov_oleg

"С ночи продолжается ликвидация последствий атаки. На местах работают все необходимые службы. Людям оказывается необходимая помощь. Масштабы нанесенных повреждений уточняются", — добавил Григоров.

Пост Григорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Полтавскую ОВА, 29 мая Россия обстреляла Полтавский район. В результате атаки произошли пожары, которые потушили спасатели.

Кроме того, вчера украинский лидер Владимир Зеленский предупредил, что есть информация разведки о подготовке Россией нового массированного удара. Он призвал реагировать на воздушные тревоги.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
