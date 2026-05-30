РФ обстреляла Полтавский район: травмировались люди

Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

В течение вечера пятницы, 29 мая, зафиксировали падение обломков и попадание вражеских БпЛА на нескольких локациях Полтавского района. Есть повреждения. Вспыхнули пожары — их потушили спасатели.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Дякивнича

Последствия обстрела Полтавского района вечером 29 мая

Среди поврежденных объектов частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач. Известно о двух пострадавших. Медики оказали им помощь на месте.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что в течение выходных, 30 и 31 мая, россияне могут нанести массированный удар по Украине. Оборонное ведомство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В частности, это касается жителей столицы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского 29 мая писал, что РФ готовится к ракетно-дроновой атаке. Соответствующая информация поступила от разведки. Глава государства отметил, что ПВО работает в круглосуточном режиме.