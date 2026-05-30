Главная Новости дня РФ обстреляла Полтавский район: травмировались люди

Дата публикации 30 мая 2026 00:19
Спасатели на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

В течение вечера пятницы, 29 мая, зафиксировали падение обломков и попадание вражеских БпЛА на нескольких локациях Полтавского района. Есть повреждения. Вспыхнули пожары — их потушили спасатели.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Обстрел Полтавского района поздно вечером 29 мая 2026 года
Скриншот сообщения Виталия Дякивнича

Последствия обстрела Полтавского района вечером 29 мая

Среди поврежденных объектов частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач. Известно о двух пострадавших. Медики оказали им помощь на месте.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что в течение выходных, 30 и 31 мая, россияне могут нанести массированный удар по Украине. Оборонное ведомство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В частности, это касается жителей столицы.

Также Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского 29 мая писал, что РФ готовится к ракетно-дроновой атаке. Соответствующая информация поступила от разведки. Глава государства отметил, что ПВО работает в круглосуточном режиме.

обстрелы Полтавская область пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
