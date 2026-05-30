РФ обстреляла Полтавский район: травмировались люди
В течение вечера пятницы, 29 мая, зафиксировали падение обломков и попадание вражеских БпЛА на нескольких локациях Полтавского района. Есть повреждения. Вспыхнули пожары — их потушили спасатели.
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Полтавского района вечером 29 мая
Среди поврежденных объектов частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач. Известно о двух пострадавших. Медики оказали им помощь на месте.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что в течение выходных, 30 и 31 мая, россияне могут нанести массированный удар по Украине. Оборонное ведомство призвало граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В частности, это касается жителей столицы.
Также Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского 29 мая писал, что РФ готовится к ракетно-дроновой атаке. Соответствующая информация поступила от разведки. Глава государства отметил, что ПВО работает в круглосуточном режиме.