Минобороны предупредило украинцев об угрозе обстрелов со стороны РФ

Дата публикации 29 мая 2026 22:43
Силы ПВО. Фото: Минобороны

В Министерстве обороны Украины призвали граждан не игнорировать сигнал воздушной тревоги в выходные, 30 и 31 мая. Предварительно, существует высокая угроза очередного массированного обстрела со стороны России.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Минобороны.

Минобороны призывает не игнорировать сигнал воздушной тревоги

В ведомстве отметили, что российская армия в ближайшие дни может прибегнуть к очередной атаке по украинским городам. Особенно внимательными советуют быть жителям Киева.

"Позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности своих родных. Россияне в агонии — ничего кроме террора и паники они не преследуют. Касается абсолютно всех. Но особенно Киева", — говорится в сообщении Минобороны.

В министерстве сообщили, что Силы обороны находятся в боевой готовности.

"Ребята и девушки на боевых позициях и в полной готовности. Отработают на все 1000%, будьте уверены", — добавили в Минобороны.

Сообщение Минобороны. Фото: скриншот с Threads

Как писали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка имеет данные о подготовке Россией нового масштабного удара по территории страны. Глава государства призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и подчеркнул, что силы противовоздушной обороны работают непрерывно для защиты украинского неба.

Кроме того, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия якобы способна нанести удар по Киеву "в любой момент". В Москве также заявили о "серьезности" предупреждений для иностранных дипломатов и в очередной раз пригрозили новыми атаками на украинскую столицу.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
