Міноборони попередило українців про загрозу обстрілу з боку РФ

Сили ППО. Фото: Міноборони

У Міністерстві оборони України закликали громадян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги у вихідні, 30 та 31 травня. Попередньо, існує висока загроза чергового масованого обстрілу з боку Росії.

Міноборони закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги

У відомстві наголосили, що російська армія у найближчі дні може вдатися до чергової атаки по українським містам. Особливо уважними радять бути мешканцям Києва.

"Подбайте про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Росіяни в агонії — нічого окрім терору та паніки вони не переслідують. Стосується абсолютно всіх. Але особливо Києва", — йдеться у повідомленні Міноборони.

У міністерстві повідомили, що Сили оборони перебувають у бойовій готовності.

"Хлопці і дівчата на бойових позиціях і в повній готовності. Відпрацюють на всі 1000%, будьте певні", — додали у Міноборони.

Повідомлення Міноборони. Фото: скриншот з Threads

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська розвідка має дані про підготовку Росією нового масштабного удару по території країни. Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та наголосив, що сили протиповітряної оборони працюють безперервно для захисту українського неба.

Крім того, раніше секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що російська армія нібито здатна завдати удару по Києву "у будь-який момент". У Москві також заявили про "серйозність" попереджень для іноземних дипломатів та вкотре пригрозили новими атаками на українську столицю.