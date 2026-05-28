Шойгу: РФ може завдати удару по Києву будь-якої миті

Російський диктатор Володимир Путін та Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу.

Секретар Ради безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Росія може завдати удару по Києву у будь-який момент. У Москві також наголошують на "серйозності" попереджень щодо іноземних дипломатів. Водночас у РФ заявляють про вже продемонстровану силу ударів по українській столиці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Сергія Шойгу.

Росія може атакувати Київ будь-якої миті

Росія заявила про можливість нових ударів по Києву, які, за її словами, можуть бути здійснені у будь-який момент. У Москві стверджують, що попередження про небезпеку є цілком серйозним і свідомим сигналом. Також у РФ наголошують на демонстрації вже наявної військової сили проти української столиці.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу зробив відповідну заяву під час виступу на Міжнародному форумі з безпеки, що відбувся в Москві.

За його словами, загроза удару по Києву залишається актуальною і може реалізуватися в будь-який момент:

"Росія вже показала, якої сили може бути удар по Києву".

Окремо він заявив, що попередження про евакуацію іноземних дипломатів із Києва слід сприймати як серйозний і свідомий крок.

"Попередження послам іноземних держав залишити Київ — цілком серйозне та усвідомлене", — наголосив Шойгу.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз викликав тимчасового повіреного у справах РФ після заяв Москви з погрозами щодо іноземних дипломатів у Києві. У Брюсселі назвали таку риторику неприйнятною ескалацією та закликали Росію припинити обстріли цивільного населення України.

Новини.LIVE також повідомляли, що посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що попри погрози з боку Росії європейські представники залишаться працювати в Україні. Вона назвала заяви МЗС РФ прикладом лицемірства та спробою тиску на дипломатів і суспільство. За її словами, Кремль такими діями демонструє слабкість, тоді як підтримка України з боку ЄС залишається незмінною.