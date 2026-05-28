Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шойгу: РФ может нанести удар по Киеву в любой момент

Шойгу: РФ может нанести удар по Киеву в любой момент

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 17:29
Шойгу: РФ может нанести удар по Киеву в любой момент
Российский диктатор Владимир Путин и Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия может нанести удар по Киеву в любой момент. В Москве также отмечают "серьезность" предупреждений в отношении иностранных дипломатов. В то же время в РФ заявляют об уже продемонстрированной силе ударов по украинской столице.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Сергея Шойгу.

Россия может атаковать Киев в любой момент

Россия заявила о возможности новых ударов по Киеву, которые, по ее словам, могут быть осуществлены в любой момент. В Москве утверждают, что предупреждение об опасности является вполне серьезным и сознательным сигналом. Также в РФ отмечают демонстрацию уже имеющейся военной силы против украинской столицы.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сделал соответствующее заявление во время выступления на Международном форуме по безопасности, который состоялся в Москве.

По его словам, угроза удара по Киеву остается актуальной и может реализоваться в любой момент:

Читайте также:

"Россия уже показала, какой силы может быть удар по Киеву".

Отдельно он заявил, что предупреждение об эвакуации иностранных дипломатов из Киева следует воспринимать как серьезный и сознательный шаг.

"Предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев — вполне серьезное и осознанное", — подчеркнул Шойгу.

Новини.LIVE информировали, что Европейский Союз вызвал временного поверенного в делах РФ после заявлений Москвы с угрозами в отношении иностранных дипломатов в Киеве. В Брюсселе назвали такую риторику неприемлемой эскалацией и призвали Россию прекратить обстрелы гражданского населения Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что несмотря на угрозы со стороны России европейские представители останутся работать в Украине. Она назвала заявления МИД РФ примером лицемерия и попыткой давления на дипломатов и общество. По ее словам, Кремль такими действиями демонстрирует слабость, тогда как поддержка Украины со стороны ЕС остается неизменной.

Киев обстрелы Сергей Шойгу
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации