Шойгу: РФ может нанести удар по Киеву в любой момент

Российский диктатор Владимир Путин и Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Фото: Reuters

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Россия может нанести удар по Киеву в любой момент. В Москве также отмечают "серьезность" предупреждений в отношении иностранных дипломатов. В то же время в РФ заявляют об уже продемонстрированной силе ударов по украинской столице.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Сергея Шойгу.

Россия может атаковать Киев в любой момент

Россия заявила о возможности новых ударов по Киеву, которые, по ее словам, могут быть осуществлены в любой момент. В Москве утверждают, что предупреждение об опасности является вполне серьезным и сознательным сигналом. Также в РФ отмечают демонстрацию уже имеющейся военной силы против украинской столицы.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сделал соответствующее заявление во время выступления на Международном форуме по безопасности, который состоялся в Москве.

По его словам, угроза удара по Киеву остается актуальной и может реализоваться в любой момент:

"Россия уже показала, какой силы может быть удар по Киеву".

Отдельно он заявил, что предупреждение об эвакуации иностранных дипломатов из Киева следует воспринимать как серьезный и сознательный шаг.

"Предупреждение послам иностранных государств покинуть Киев — вполне серьезное и осознанное", — подчеркнул Шойгу.

Новини.LIVE информировали, что Европейский Союз вызвал временного поверенного в делах РФ после заявлений Москвы с угрозами в отношении иностранных дипломатов в Киеве. В Брюсселе назвали такую риторику неприемлемой эскалацией и призвали Россию прекратить обстрелы гражданского населения Украины.

Новини.LIVE также сообщали, что посол ЕС в Украине Екатерина Матернова заявила, что несмотря на угрозы со стороны России европейские представители останутся работать в Украине. Она назвала заявления МИД РФ примером лицемерия и попыткой давления на дипломатов и общество. По ее словам, Кремль такими действиями демонстрирует слабость, тогда как поддержка Украины со стороны ЕС остается неизменной.