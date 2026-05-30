Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ атаковала жилые дома Запорожья: есть погибшие и раненые

РФ атаковала жилые дома Запорожья: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 12:37
РФ атаковала жилые дома Запорожья: есть погибшие и раненые
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 30 мая атаковали Запорожье и областной центр. В результате атаки разрушены жилые дома и промышленная инфраструктура. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрелы Запорожья 30 мая

Утром россияне атаковали ударными дронами промышленную инфраструктуру областного центра. В результате обстрелов умер один из пострадавших. 40-летний мужчина был смертельно ранен из-за вражеского удара по областному центру.

Также повреждены здания предприятий и жилые дома, которые расположены рядом.

Запоріжжя під атакою РФ 30 травня
Ликвидация последствий удара. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Атака на Запоріжжя сьогодні
Последствия обстрелов Запорожья. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
РФ обстріляла Запоріжжя 30 травня
Поврежденный дом после атак РФ. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
РФ двічі атакувала Запоріжжя 30 травня
Поврежденная машина в Запорожье. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Удар по Запоріжжю 30 травня
Выбитые окна в доме после обстрелов. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Обстріл Запоріжжя 30 травня
Спасатели на месте обстрела. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Впоследствии количество пострадавших снова возросло. Иван Федоров рассказал, что медицинская помощь понадобилась еще одному раненому — 24-летнему мужчине. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Читайте также:

Незадолго оккупанты во второй раз обстреляли Запорожье. В результате один человек погиб, а еще один получил ранения.

"Вследствие попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры, возник пожар, в результате вражеской атаки также поврежден жилой дом", — рассказал глава ОВА.

Как писали Новини.LIVE, ночью 30 мая РФ массированно атаковала Сумскую область. В Шостинской общине зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты обстреляли Полтавский район. Среди поврежденных объектов частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.

Запорожье обстрелы Иван Федоров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации