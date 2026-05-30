РФ атаковала жилые дома Запорожья: есть погибшие и раненые

Последствия удара по Запорожью.

Российские войска 30 мая атаковали Запорожье и областной центр. В результате атаки разрушены жилые дома и промышленная инфраструктура. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Обстрелы Запорожья 30 мая

Утром россияне атаковали ударными дронами промышленную инфраструктуру областного центра. В результате обстрелов умер один из пострадавших. 40-летний мужчина был смертельно ранен из-за вражеского удара по областному центру.

Также повреждены здания предприятий и жилые дома, которые расположены рядом.

Впоследствии количество пострадавших снова возросло. Иван Федоров рассказал, что медицинская помощь понадобилась еще одному раненому — 24-летнему мужчине. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Незадолго оккупанты во второй раз обстреляли Запорожье. В результате один человек погиб, а еще один получил ранения.

"Вследствие попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры, возник пожар, в результате вражеской атаки также поврежден жилой дом", — рассказал глава ОВА.

Как писали Новини.LIVE, ночью 30 мая РФ массированно атаковала Сумскую область. В Шостинской общине зафиксированы разрушения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты обстреляли Полтавский район. Среди поврежденных объектов частные дома, здание амбулатории, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.