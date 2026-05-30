Головна Новини дня Росія знищила вокзал на Сумщині та вдарила по АЗС

Дата публікації: 30 травня 2026 13:38
Зруйнований вокзал у Шостці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Російські окупанти у суботу, 30 травня, спрямували декілька десятків ударних дронів типу Shahed у будівлю вокзалу в Шостці в Сумській області, внаслідок чого вона була знищена. Крім того, пошкоджено інфраструктуру станції. Також відомо, що противник завдав удару по АЗС у Сумах.

Про це повідомляють пресслужба Укрзалізниці та "Суспільне", передає Новини.LIVE.

Знищення вокзалу в Шостці

"Типовий "центр прийняття рішень": цивільний вокзал, з якого щодня сотні людей на Сумщині їхали у своїх цивільних справах", — зазначили в Укрзалізниці. 

Російський обстріл Шостки 30 травня
Знищений вокзал у Шостці. Фото: "Суспільне"

На щастя, люди не постраждали, оскільки перебували в укриттях. В Укрзалізниці повідомили, що ранкові рейси в регіоні за графіком, але можливі оперативні коригування у наступних приміських маршрутах.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Удар Росії по АЗС

Крім того, близько пʼятої ранки російські загарбники вдарили по автозаправці у Сумах, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Обстріл Сум 30 травня
Наслідки російського обстрілу АЗС у Сумах. Фото: "Суспільне"

"Машин у той момент не було. Я тільки вийшов по робочих моментах і почув вибух. Одразу забіг назад, потім уже по камері побачив, що горить, і викликав пожежну службу. Ніхто не травмований, все добре, обійшлося", — сказав працівник заправки Руслан Курило у коментарі "Суспільному".

Російський удар по АЗС у Сумах 30 травня
Удар Росії по АЗС у Сумах 30 травня. Фото: "Суспільне"

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 30 травня Росія масовано атакувала дронами Сумщину. Зокрема, під ударом ворога опинилася Шосткинська громада. Зафіксовано значні руйнування.

Крім того, сьогодні окупанти атакували Запоріжжя та обласний центр, внаслідок чого зруйновані будинки та промислова інфраструктура. Також відомо про загиблих та травмованих.

війна Сумська область обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
