Россия уничтожила вокзал в Сумской области и ударила по АЗС

Российские оккупанты в субботу, 30 мая, направили несколько десятков ударных дронов типа Shahed в здание вокзала в Шостке в Сумской области, в результате чего оно было уничтожено. Кроме того, повреждена инфраструктура станции. Также известно, что противник нанес удар по АЗС в Сумах.

Об этом сообщают пресс-служба Укрзализныци и "Суспільне", передает Новини.LIVE.

Уничтожение вокзала в Шостке

"Типичный "центр принятия решений": гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей в Сумской области ехали по своим гражданским делам", — отметили в Укрзализныце.

К счастью, люди не пострадали, поскольку находились в укрытиях. В Укрзализныце сообщили, что утренние рейсы в регионе по графику, но возможны оперативные корректировки в следующих пригородных маршрутах.

Удар России по АЗС

Кроме того, около пяти утра российские захватчики ударили по автозаправке в Сумах, в результате чего вспыхнул пожар.

"Машин в тот момент не было. Я только вышел по рабочим моментам и услышал взрыв. Сразу забежал обратно, потом уже по камере увидел, что горит, и вызвал пожарную службу. Никто не травмирован, все хорошо, обошлось", — сказал работник заправки Руслан Курило в комментарии "Суспільному".

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 30 мая Россия массированно атаковала дронами Сумскую область. В частности, под ударом врага оказалась Шосткинская община. Зафиксированы значительные разрушения.

Кроме того, сегодня оккупанты атаковали Запорожье и областной центр, в результате чего разрушены дома и промышленная инфраструктура. Также известно о погибших и травмированных.