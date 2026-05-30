Россияне атаковали железную дорогу на Запорожье: погиб машинист

Дата публикации 30 мая 2026 15:29
Атака на поезд. Иллюстративное фото: УЗ

Российские войска 30 мая ударили атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара погиб машинист, а еще двое работников получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Удар по железной дороге в Запорожье 30 мая

"Враг продолжает атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Сегодня около полудня террористы атаковали железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав в Запорожье. В результате удара повреждены электровоз и тепловоз", — говорится в сообщении.

В УЗ сообщили, что из-за вражеских обстрелов погиб мышинист, а еще двое работников получили травмы. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"Укрзализныця окажет всю необходимую поддержку и помощь семье погибшего коллеги, а также пострадавшим железнодорожникам", — отметили в пресс-службе железной дороги.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Как писали Новини.LIVE, 30 мая Россия также уничтожила вокзал в Сумской области. Враг направил несколько десятков ударных дронов в здание в Шостке. Кроме того, россияне ударили по АЗС в Сумах.

Сегодня РФ еще и атаковала жилые дома в Запорожье. Известно о погибших и раненых.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
