Силы обороны Юга опровергли фейк РФ об ударе по Запорожской АЭС

Запорожская АЭС.

Россия продолжает использовать Запорожскую атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа и информационного давления. В Силах обороны Юга заявили, что сообщения оккупационных ресурсов о якобы ударе украинских военных по энергоблоку №6 ЗАЭС не соответствуют действительности и являются очередной информационной провокацией.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Сил обороны.

Украина не наносила ударов по ЗАЭС

В военном командовании отметили, что Силы обороны Украины не наносили никаких ударов по объектам станции и строго придерживаются норм международного гуманитарного права.

"Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам", — говорится в заявлении.

В Силах обороны напомнили, что именно Россия с марта 2022 года незаконно удерживает Запорожскую АЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный объект в часть своей военной инфраструктуры. По данным украинской стороны, на территории станции и вблизи нее оккупанты размещают военную технику, средства радиоэлектронной борьбы, вооружение и личный состав.

Военные также обратили внимание на отсутствие каких-либо убедительных доказательств в подтверждение российских обвинений.

"Схема отработана: после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории. Никаких доказательств российская сторона традиционно не предоставляет — и на этот раз не стало исключением", — отметили в Силах обороны Юга.

По информации командования, Запорожская АЭС расположена примерно в 50 километрах от сухопутной линии боевого соприкосновения, а ближайший подконтрольный Украине город Никополь находится минимум в 10 километрах от станции. Кроме того, украинские военные отметили, что на вооружении ВСУ нет дронов на оптоволоконном управлении с таким радиусом действия и боевой частью, о которой заявляет российская сторона.

Отдельно подчеркивается, что вокруг ЗАЭС российские войска создали многоуровневую систему дымовой защиты, через которую беспилотник не смог бы пролететь незамеченным.

"Версия, которую продвигает Россия, не выдерживает никакой проверки фактами", — заявили украинские военные.

В Силах обороны Юга напомнили, что статья 56 Дополнительного протокола І к Женевским конвенциям прямо запрещает атаки на ядерные объекты. Украинская армия придерживается этих норм, а на участке фронта вблизи ЗАЭС во время заявленного инцидента активных боевых действий не велось и никакие средства поражения не применялись.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 мая из-за усиления боевых действий в районе Энергодара на ЗАЭС возникли серьезные проблемы со связью, а также временно прекратились поставки дизельного топлива. В МАГАТЭ сообщили, что сейчас станция получает электроэнергию только через одну линию питания, что повышает риски для ее стабильной работы.

Также 30 мая российские войска нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист поезда, еще двое работников железной дороги получили ранения.