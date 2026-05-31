В МИД Украины отреагировали на фейк РФ об ударе Сил обороны по ЗАЭС

ЗАЭС. Фото архивное: УНИАН

В МИД Украины решительно отвергли обвинения РФ относительно якобы "атаки Украины" на Запорожскую АЭС 30 мая. Киев расценивает эти заявления как очередную информационную операцию России, которая имеет целью отвлечь международное внимание от незаконной российской оккупации станции накануне заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел Украины.

Что сказали в МИД Украины о фейке "Росатома"

В министерстве отметили, что российским обвинениям как всегда не хватает логики. В частности, непонятно, с какой целью Украине бить по собственной АЭС, расположенной на оккупированной территории, которую страна стремится вернуть под свой контроль.

"Российская пропаганда пытается снова и снова продвигать абсурдную конструкцию: государство, которое защищает свою территорию, якобы атакует собственные ядерные объекты, а государство, которое их оккупировало, выступает их "защитником". Сам факт необходимости повторять этот тезис уже свидетельствует о его несостоятельности", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ годами отказывается обеспечить полный и беспрепятственный доступ международных экспертов ко всем зонам ЗАЭС. За все время пребывания миссии МАГАТЭ на станции, экспертам так и не предоставили доступ к западным частям турбинных залов энергоблоков. Также россияне систематически ограничивали доступ к другим объектам и помещениям станции.

"Государство, которое не допускает международных инспекторов к отдельным участкам оккупированного ядерного объекта, сегодня требует от мира доверять собственным сообщениям о событиях на этом же объекте", — отметили в министерстве.

Также МИД Украины призвал страны-члены МАГАТЭ обратить внимание на закономерность, поскольку практически перед каждым заседанием Совета Управляющих МАГАТЭ Россия запускает новую волну информационных манипуляций вокруг Запорожской АЭС. Враг меняет формулировки и поводы, но неизменной остается цель — отвлечь внимание международной общественности от незаконной оккупации станции, ограничения деятельности МАГАТЭ и того, что именно военное присутствие РФ на ЗАЭС остается главной угрозой ядерной безопасности.

В связи с этим министерство подчеркнуло, что нынешняя провокация РФ происходит накануне июньской сессии Совета управляющих МАГАТЭ, во время которой страны-члены рассмотрят доклад агентства за 2025 год и доложат гендиректору МАГАТЭ о применении гарантий. И суть в том, что для России эти документы представляют серьезную политическую угрозу.

"В них снова будет зафиксировано, что Москва безуспешно пытается изменить уже четвертый год подряд: МАГАТЭ не признает никаких российских претензий на Запорожскую АЭС; МАГАТЭ не признает никакой российской юрисдикции над украинскими ядерными объектами, расположенными на временно оккупированных территориях Украины; Агентство продолжает исходить из того, что ЗАЭС является украинским ядерным объектом, который находится под незаконной российской оккупацией. То же касается других украинских ядерных объектов на временно оккупированных территориях, включая объекты в Автономной Республике Крым, в частности Севастопольский исследовательский реактор и подкритическую ядерную установку, на которые Россия безуспешно пытается распространить собственные незаконные претензии", — сказано в публикации.

В МИД подчеркнули, что ни одна информационная компания не изменит главного факта - ЗАЭС была, есть и будет оставаться украинской атомной электростанцией.

В то же время министерство обратило внимание на тот факт, что МАГАТЭ в течение многих лет реагировала на ядерные провокации РФ заявлениями об обеспокоенности. Однако Москва на это отвечает новыми провокациями с дальнейшей эскалацией, поэтому Киев призывает Совет управляющих МАГАТЭ продемонстрировать, что это поведение не может оставаться без изменений.

Как сообщало Новини.LIVE, несколько часов назад в Силах обороны тоже опровергли фейк РФ о том, что Украина 30 мая якобы нанесла удар по энергоблоку Запорожской АЭС. Военные отметили, что Россия продолжает использовать станцию как инструмент ядерного шантажа.

Также мы писали, что 17 апреля на ЗАЭС произошел блэкаут. Это было второй раз за неделю и в 14 раз за время полномасштабной войны.