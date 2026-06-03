Заміна ядерній зброї: Буданов закликав шукати альтернативу

Голова Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Країнам без ядерної зброї сьогодні критично важливо знайти інші реальні методи для гарантування безпеки. Зараз у світі є багато різних технологічних варіантів для захисту від нападів. Зациклюватися лише на старих системах стратегічного стримування точно не варто.

Про це керівник ОП Кирило Буданов розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Інші види озброєння для стримування ворога

Очільник відомства під час міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки" прокоментував питання оборони. Він вважає, що нові технологічні розробки цілком здатні захистити держави.

"Окрім ядерної зброї існує багато інших серйозних озброєнь, які можуть відігравати важливу роль у стримуванні агресора", — заявив Кирило Буданов.

Майбутні військові технології

Сучасні безпілотники чи високоточна зброя вже зараз сильно ламають старі правила ведення війни.

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Кирило Буданов зауважив, що "ядерну зброю теж колись винайшли уперше". За його думкою, прогрес не зупиняється, тому з часом люди, можливо, придумають щось інше замість ракет та ядерної зброї.

Раніше Новини.LIVE писали, що в кулуарах міжнародного Форуму "Архітектура Безпеки" голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів про новий етап війни через розвиток далекобійних засобів. Сучасні кардинальні зміни у військових підходах відкрили новий етап війни на виснаження.

Також ми повідомляли, що на Форумі "Архітектура Безпеки" обговорювалися конкретні шаги ЗСУ та дипломатів, щоб війна закінчилась якнайшвидше. Україна продовжує боротьбу до досягнення своїх цілей і працює в координації між військовими та дипломатами.