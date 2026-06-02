Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: зараз з'явилися перспективи домовленостей з РФ

Буданов: зараз з'явилися перспективи домовленостей з РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 19:34
Буданов: зараз з'явилися перспективи домовленостей з РФ
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: пресслужба

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що попри небажання Росії швидко рухатися до миру, наразі з’явилися нові перспективи для можливих домовленостей. За його словами, переговорний процес щодо завершення війни триває, навіть попри відсутність активних контактів на найвищому рівні. Водночас він наголосив, що технічні консультації не зупинялися, а одним із підтверджень цього є процес обмінів полоненими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Буданов про переговори з Росією

Кирило Буданов зазначив, що ймовірність певних кроків з боку Росії у найближчій перспективі зростає.

Окремо він додав, що триває робота у межах непрямих контактів, а також нагадав про анонсований візит американської делегації до України, який може стати частиною ширшого переговорного процесу.

"Перш за все, хотів би сказати, що певна пауза в перемовинах, так, вона існує на такому найвищому рівні. Щодо технічних розмов, всі перемовини ніколи не зупинялися...

Читайте також:

Стосовно того, що перемовини зараз зупинені, я не поділяю таку позицію. І є навіть офіційні вислови нашого лідера про те, що ми чекаємо найближчим часом приїзд американської делегації. Це тільки є прямим підтвердженням того, що процес триває і буде тривати. Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція, на жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми давно вже це зробили.

Стосовно того, чи хоче Росія миру, не знаю, думаю, що не сильно хоче. Якщо поставити питання, чи буде вона (Росія, — Ред.) готова на певні дії найближчим часом, я думаю, що зараз, як ніколи перспективи ці з'явилися. Тому я вірю в цей процес, незважаючи ні на що", —  сказав Буданов.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Європа має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни як повноправна сторона. Водночас за його словами, наразі європейські країни не мають спільної позиції та не визначили єдиного представника. Він підкреслив, що ключовою проблемою залишається відсутність узгодженого підходу всередині ЄС.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що не має підтвердженої інформації щодо можливого перемир’я на Трійцю. Водночас він зазначив, що переговорні процеси між сторонами продовжуються, хоча їхні деталі не розголошуються. Також Буданов повідомив про підготовку візитів іноземних делегацій, зокрема зі США, до України та Росії.

переговори Кирило Буданов Форум Архітектура безпеки
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації