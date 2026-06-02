Буданов: зараз з'явилися перспективи домовленостей з РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: пресслужба

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що попри небажання Росії швидко рухатися до миру, наразі з’явилися нові перспективи для можливих домовленостей. За його словами, переговорний процес щодо завершення війни триває, навіть попри відсутність активних контактів на найвищому рівні. Водночас він наголосив, що технічні консультації не зупинялися, а одним із підтверджень цього є процес обмінів полоненими.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки".

Буданов про переговори з Росією

Кирило Буданов зазначив, що ймовірність певних кроків з боку Росії у найближчій перспективі зростає.

Окремо він додав, що триває робота у межах непрямих контактів, а також нагадав про анонсований візит американської делегації до України, який може стати частиною ширшого переговорного процесу.

"Перш за все, хотів би сказати, що певна пауза в перемовинах, так, вона існує на такому найвищому рівні. Щодо технічних розмов, всі перемовини ніколи не зупинялися...

Стосовно того, що перемовини зараз зупинені, я не поділяю таку позицію. І є навіть офіційні вислови нашого лідера про те, що ми чекаємо найближчим часом приїзд американської делегації. Це тільки є прямим підтвердженням того, що процес триває і буде тривати. Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція, на жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми давно вже це зробили.

Стосовно того, чи хоче Росія миру, не знаю, думаю, що не сильно хоче. Якщо поставити питання, чи буде вона (Росія, — Ред.) готова на певні дії найближчим часом, я думаю, що зараз, як ніколи перспективи ці з'явилися. Тому я вірю в цей процес, незважаючи ні на що", — сказав Буданов.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов заявив, що Європа має брати участь у майбутніх переговорах щодо завершення війни як повноправна сторона. Водночас за його словами, наразі європейські країни не мають спільної позиції та не визначили єдиного представника. Він підкреслив, що ключовою проблемою залишається відсутність узгодженого підходу всередині ЄС.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що не має підтвердженої інформації щодо можливого перемир’я на Трійцю. Водночас він зазначив, що переговорні процеси між сторонами продовжуються, хоча їхні деталі не розголошуються. Також Буданов повідомив про підготовку візитів іноземних делегацій, зокрема зі США, до України та Росії.