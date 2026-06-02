Буданов: сейчас появились перспективы договоренностей с РФ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: пресс-служба

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что несмотря на нежелание России быстро двигаться к миру, сейчас появились новые перспективы для возможных договоренностей. По его словам, переговорный процесс по завершению войны продолжается, даже несмотря на отсутствие активных контактов на высшем уровне. В то же время он отметил, что технические консультации не останавливались, а одним из подтверждений этого является процесс обменов пленными.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности".

Буданов о переговорах с Россией

Кирилл Буданов отметил, что вероятность определенных шагов со стороны России в ближайшей перспективе растет.

Отдельно он добавил, что продолжается работа в рамках косвенных контактов, а также напомнил об анонсированном визите американской делегации в Украину, который может стать частью более широкого переговорного процесса.

"Прежде всего, хотел бы сказать, что определенная пауза в переговорах, да, она существует на таком высоком уровне. Относительно технических разговоров, все переговоры никогда не останавливались...

Относительно того, что переговоры сейчас остановлены, я не разделяю такую позицию. И есть даже официальные высказывания нашего лидера о том, что мы ждем в ближайшее время приезд американской делегации. Это только является прямым подтверждением того, что процесс продолжается и будет продолжаться. Результативность его зависит от всех участников этого процесса. Здесь и наша, и российская позиция, к сожалению, односторонне такие вопросы не решаются. Иначе, наверное, мы давно уже это сделали.

Относительно того, хочет ли Россия мира, не знаю, думаю, что не сильно хочет. Если поставить вопрос, будет ли она (Россия, — Ред.) готова на определенные действия в ближайшее время, я думаю, что сейчас, как никогда перспективы эти появились. Поэтому я верю в этот процесс, несмотря ни на что", — сказал Буданов.

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов заявил, что Европа должна участвовать в будущих переговорах по завершению войны как полноправная сторона. В то же время, по его словам, сейчас европейские страны не имеют общей позиции и не определили единого представителя. Он подчеркнул, что ключевой проблемой остается отсутствие согласованного подхода внутри ЕС.

Новини.LIVE также писали, что Кирилл Буданов заявил, что не имеет подтвержденной информации о возможном перемирии на Троицу. В то же время он отметил, что переговорные процессы между сторонами продолжаются, хотя их детали не разглашаются. Также Буданов сообщил о подготовке визитов иностранных делегаций, в частности из США, в Украину и Россию.