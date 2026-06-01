Не получал информации: Буданов о перемирии на Троицу

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что не имеет подтвержденной информации о возможном перемирии на Троицу. В то же время он отметил, что переговорные процессы между сторонами продолжаются. Также Буданов сообщил о подготовке визита американской делегации в Украину и Россию.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова во время международного форума "Архитектура безопасности" в понедельник, 1 июня.

Буданов о перемирии на Троицу и переговоры

Кирилл Буданов сказал, что не получал информации о перемирии на Троицу. Однако он отметил, что переговорные процессы продолжаются.

По его словам, отдельные контакты между сторонами продолжаются, однако детали он не раскрывал и воздержался от оценок относительно возможных договоренностей.

"Относительно любого перемирия на Троицу, я такой информации не получал. Более того, вы можете посмотреть, сколько всего вчера было поражено Российской Федерацией, сколько человеческих жизней, поэтому о чем мы сейчас говорим, не совсем понимаем.

Относительно переговорного процесса, я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении, поскольку определенные процессы продолжаются, они, скажем так, не совсем публичные", — сообщил Буданов.

Отдельно руководитель ОП рассказал о подготовке визита представителей США, подчеркнув, что их приезд ожидается в ближайшее время.

"Они подтвердили. То, что они планируют прибыть в ближайшее время в Киев и в Москву", — сказал Буданов.

Ранее в медиа появлялась информация о возможной отсрочке массированных ударов РФ из-за якобы предложенного перемирия на Троицу.

Буданов анонсировал новый обмен пленными

Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время может состояться очередной обмен военнопленными. В то же время он отметил, что процесс возвращения гражданских значительно сложнее и требует отдельных механизмов. Работа по освобождению украинцев продолжается по поручению президента.

Об этом он сказал во время международного форума "Архитектура безопасности", комментируя вопрос обменов и возвращения украинцев из российского плена.

По его словам, гражданских нельзя обменивать в равном количестве с военными, поэтому их возвращение происходит по другим процедурам, которые требуют больше времени и дипломатических усилий.

Отдельно Буданов отметил, что темпы возвращения пленных пока не полностью соответствуют ожиданиям общества, однако работа в этом направлении продолжается постоянно.

Новини.LIVE информировали, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Россия постепенно теряет инициативу на фронте, что может создать "окно возможностей" для переговоров. По его словам, ближайшие месяцы важно использовать для поиска дипломатического пути к завершению войны до следующей зимы. Президент подчеркнул, что для этого необходимы давление на Россию и ее готовность к диалогу.

Новини.LIVE также писали, что Владимир Зеленский заявил, что спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Украину в ближайшее время. По его словам, визит предварительно ожидается примерно через две недели, но его сроки зависят от внешних обстоятельств. Президент подчеркнул, что для США важно лично увидеть ситуацию в Украине во время войны.