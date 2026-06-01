Не отримував інформації: Буданов про перемир'я на Трійцю

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не має підтвердженої інформації щодо можливого перемир’я на Трійцю. Водночас він зазначив, що перемовні процеси між сторонами тривають. Також Буданов повідомив про підготовку візиту американської делегації до України та Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" у понеділок, 1 червня.

Буданов про перемир'я на Трійцю та переговори

Кирило Буданов сказав, що не отримував інформації про перемир’я на Трійцю. Однак він зазначив, що перемовні процеси тривають.

За його словами, окремі контакти між сторонами продовжуються, однак деталі він не розкривав і утримався від оцінок щодо можливих домовленостей.

"Стосовно будь-якого перемир'я на Трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитись, скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських життів, тому про що ми зараз говоримо, не зовсім розуміємо.

Стосовно перемовного процесу, я ніколи не казав, що він у глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, вони, скажімо так, не зовсім публічні", — поінформував Буданов.

Окремо керівник ОП розповів про підготовку візиту представників США, підкресливши, що їхній приїзд очікується найближчим часом.

"Вони підтвердили. Те, що вони планують прибути в найближчий час до Києва і до Москви", — сказав Буданов.

Раніше у медіа з’являлася інформація про можливе відтермінування масованих ударів РФ через нібито запропоноване перемир’я на Трійцю.

Буданов анонсував новий обмін полоненими

Кирило Буданов заявив, що найближчим часом може відбутися черговий обмін військовополоненими. Водночас він наголосив, що процес повернення цивільних є значно складнішим і потребує окремих механізмів. Робота зі звільнення українців триває за дорученням президента.

Про це він сказав під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки", коментуючи питання обмінів і повернення українців з російського полону.

За його словами, цивільних не можна обмінювати у рівній кількості з військовими, тому їхнє повернення відбувається за іншими процедурами, які потребують більше часу та дипломатичних зусиль.

Окремо Буданов зазначив, що темпи повернення полонених наразі не повністю відповідають очікуванням суспільства, однак робота в цьому напрямку триває постійно.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія поступово втрачає ініціативу на фронті, що може створити "вікно можливостей" для переговорів. За його словами, найближчі місяці важливо використати для пошуку дипломатичного шляху до завершення війни до наступної зими. Президент наголосив, що для цього необхідні тиск на Росію та її готовність до діалогу.

Новини.LIVE також писали, що Володимир Зеленський заявив, що спецпредставники Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Україну найближчим часом. За його словами, візит попередньо очікується приблизно через два тижні, але його строки залежать від зовнішніх обставин. Президент наголосив, що для США важливо особисто побачити ситуацію в Україні під час війни.