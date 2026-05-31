Зеленський анонсував можливий візит Віткоффа та Кушнера до України

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть вже в найближчий час приїхати до Києва. Україна очікує на візит дипломатів приблизно через два тижні.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає Новини.LIVE.

Що сказав Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до України

"Ми очікуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, це станеться через два тижні. Принаймні таку інформацію я отримав від нашої переговорної групи після контактів зі Стівом та Джаредом", — заявив президент.

Він уточнив, що поїздка залежить від ситуацію на Близькому Сході. Водночас Зеленський наголосив, що для України важливо, аби представники США особисто побачили ситуацію в країні, оскільки до цього вони тут не були.

"Вони ще жодного разу тут не були. Думаю, їм важливо побачити українців, зрозуміти, як живе країна під час війни. Якщо вони планують їхати до Москви, то спершу мають приїхати до Києва", — підкреслив глава держави.

Резюмуючи Зеленський додав, що такий візит може допомогти США краще оцінити реальну ситуацію та необхідність у припиненні війни, яку розв'язала Росія.

Як повідомляло Новини.LIVE, Володимир Зеленський в цьому ж інтерв'ю заявив, що РФ поступово втрачає ініціативу на полі бою, тож найближчі місяці можуть стати "вікном можливостей" для початку переговорного процесу.

Також ми писали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Сторони обговорювали посилення ППО України.