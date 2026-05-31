Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський анонсував можливий візит Віткоффа та Кушнера до України

Зеленський анонсував можливий візит Віткоффа та Кушнера до України

Ua ru
Дата публікації: 31 травня 2026 23:37
Зеленський анонсував можливий візит Віткоффа та Кушнера до України
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть вже в найближчий час приїхати до Києва. Україна очікує на візит дипломатів приблизно через два тижні.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News, передає Новини.LIVE.

Що сказав Зеленський про візит Віткоффа та Кушнера до України

"Ми очікуємо, що вони приїдуть до Києва. Сподіваюся, це станеться через два тижні. Принаймні таку інформацію я отримав від нашої переговорної групи після контактів зі Стівом та Джаредом", — заявив президент.

Він уточнив, що поїздка залежить від ситуацію на Близькому Сході. Водночас Зеленський наголосив, що для України важливо, аби представники США особисто побачили ситуацію в країні, оскільки до цього вони тут не були.

"Вони ще жодного разу тут не були. Думаю, їм важливо побачити українців, зрозуміти, як живе країна під час війни. Якщо вони планують їхати до Москви, то спершу мають приїхати до Києва", — підкреслив глава держави.

Читайте також:

Резюмуючи Зеленський додав, що такий візит може допомогти США краще оцінити реальну ситуацію та необхідність у припиненні війни, яку розв'язала Росія.

Як повідомляло Новини.LIVE, Володимир Зеленський в цьому ж інтерв'ю заявив, що РФ поступово втрачає ініціативу на полі бою, тож найближчі місяці можуть стати "вікном можливостей" для початку переговорного процесу.

Також ми писали, що кілька днів тому президент Володимир Зеленський провів у Києві зустріч з конгресменами США Річардом Блюменталем та Джимом Гаймсом. Сторони обговорювали посилення ППО України.

Володимир Зеленський мирні переговори Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації