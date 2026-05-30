Готуємось до важливих переговорів: Зеленський провів спеціальну нараду

Володимир Зеленський разом із Кирилом Будановим, Рустемом Умєровим та Денисом Шмигалем на спеціальній нараді. Фото: Володимир Зеленський/Х

Президент України Володимир Зеленський разом із головою Офісу Президента Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим та міністром енергетики Денисом Шмигалем провели спеціальну нараду в суботу, 30 травня. Посадовці обговорили подальші дії та визначили пріоритети на наступні кілька тижнів, зокрема, в дипломатії, ППО, обміні полоненими та енергетиці.

Про що говорили на спеціальній нараді Зеленського

"Провели спеціальну нараду щодо наших подальших дій", — йдеться в першому реченні допису президента.

Так, Зеленський повідомив, що Україна практично щодня перебуває на зв'язку з представниками президента США Дональда Трампа та партнерами з Європи. Також зафіксували, яка ситуація з постачанням ППО та загалом із домовленостями.

"Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Готуємось до важливих перемовин — наразі без публічних деталей", — анонсував глава держави.

Крім того, Зеленський наголосив, що потрібно продовжити гуманітарний трек: йдеться про обміни, про які вже домовились. Президент доручив зв'язатись із партнерами, які можуть активізувати необхідне посередництво вже зараз.

"Третє: будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі. Слава Україні!" — додав Зеленський.

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги, що переговори на рівні делегацій України, США та Росії вичерпали себе, тому потрібно залучити лідерів. Водночас мирний процес Вашингтон фактично поставив на паузу через позиції Москви.

Своєю чергою у коментарі журналістці Новини.LIVE Уляні Бойчук пані посол України в США Ольга Стефанішина запевнила, що Україна не знята з порядку денного, а Білий дім розглядає кілька можливих сценаріїв подальшої роботи.