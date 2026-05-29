Сибіга: формат переговорів вичерпав себе, потрібна зустріч лідерів

Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Андрій Сибіга/Facebook

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нинішній формат переговорів між Україною, США та Росією на рівні делегацій вичерпав свою результативність. За його словами, через неконструктивну позицію Москви мирний процес під лідерством Сполучених Штатів наразі фактично перебуває на паузі. Він наголосив, що подальший прогрес можливий лише за умови зустрічі лідерів.

Про це Сибіга заявив під час години запитань до уряду, передає Новини.LIVE.

Україна очікує зміни формату переговорів

"Можна констатувати, що тристоронній формат на рівні делегацій досяг межі результативності. Необхідна зустріч на рівні лідерів", — заявив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що США залишаються ключовим учасником мирного процесу, а їхня роль є критично важливою. Водночас, на його думку, Європа має потенціал посилити свою участь у врегулюванні окремих питань, зокрема щодо припинення вогню та гуманітарних ініціатив.

"Мирні зусилля за лідерства США зараз на паузі. Водночас залучення Америки залишається критично важливим", — зазначив міністр.

Сибіга також додав, що Україна має конкретні пропозиції для просування мирного процесу, однак прогресу наразі не спостерігається через позицію Росії.

Окремо він наголосив на можливій ролі Європи у доповненні американського треку. Йдеться про участь у практичних кроках для зменшення ескалації — від тимчасових режимів припинення вогню до захисту критичної інфраструктури.

"Європа здатна відіграти роль, бо має відповідні важелі впливу", — підсумував Сибіга.

Як писали Новини.LIVE, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати більше не ведуть переговори з Україною та РФ. Вони можуть і надалі бути посередником, якщо буде результативний діалог. Проте в США впевнені, що війна завершиться дипломатичним шляхом.

Водночас видання The Telegraph пише, що президент України Володимир Зеленський хоче до переговорного процесу долучити Європу. Зазначається, що така пропозиція вже надійшла очільник Франції Еммануелю Макрону. За словами джерел, українська сторона більше не розглядає США як достатньо ефективного посередника.