Зеленський прагне долучити Європу до переговорів з Росією

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Україна хоче залучити Європу до переговорів з Росією. Зокрема, йдеться про відновлення дипломатичного формату Е3 за участю Великої Британії, Франції та Німеччини. За інформацією джерел, українська влада намагається домогтися того, щоб європейські переговорники передали Москві позицію про те, що мирні перемовини також відповідають інтересам самої Росії.

Про це повідомляє The Telegraph, передає Новини.LIVE.

Відновлення формату переговорів Е3

За словами джерел, українська сторона більше не розглядає США як достатньо ефективного посередника у переговорному процесі. У зв’язку з цим Зеленський бачить перспективу відновлення формату Е3.

Видання пише, що з цією пропозицією український лідер вже звернувся до французького лідера Еммануеля Макрона під час телефонної розмови минулого тижня. Він заявив йому про бажання наповнити формат "додатковим змістом".

Джерело в межах формату E3 підтвердило, що переговори тривають, однак станом на зараз жодних конкретних домовленостей щодо прямих контактів із Росією не досягнуто.

Читайте також:

Ймовірно, українська влада хоче, аби Європа донесла Росії думку, що переговори відповідають інтересам Москви. Зокрема, через те, що "Україна може зіпсувати росіянам святковий сезон". Очікується, що обмеження можливостей для подорожей громадян РФ і подальше падіння рівня довіри до російського керівництва всередині країни можуть стати чинниками, які підштовхнуть Путіна до добровільної згоди на переговори.

Зазначимо, що формат Е3 — це неформальне об’єднання Великої Британії, Франції та Німеччини, яке використовується для координації зовнішньополітичних позицій. Його створили у 2003 році для узгодження підходів щодо іранської ядерної програми. З часом ця дипломатична платформа перетворилася на важливий інструмент для реагування на міжнародні кризи та питання європейської безпеки.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Politico, в Європі обговорюють варіант залучення представника ЄС до переговорів щодо російсько-української війни. Зокрема, серед можливих кандидатур розглядають ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель та колишнього прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

А 14 травня Зеленський під час розмови з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute заявив, що Україна очікує на продовження мирних переговорів.