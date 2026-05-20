Зеленский стремится привлечь Европу к переговорам с Россией

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украина хочет привлечь Европу к переговорам с Россией. В частности, речь идет о возобновлении дипломатического формата Е3 с участием Великобритании, Франции и Германии. По информации источников, украинские власти пытаются добиться того, чтобы европейские переговорщики передали Москве позицию о том, что мирные переговоры также отвечают интересам самой России.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Возобновление формата переговоров Е3

По словам источников, украинская сторона больше не рассматривает США как достаточно эффективного посредника в переговорном процессе. В связи с этим Зеленский видит перспективу восстановления формата Е3.

Издание пишет, что с этим предложением украинский лидер уже обратился к французскому лидеру Эммануэлю Макрону во время телефонного разговора на прошлой неделе. Он заявил ему о желании наполнить формат "дополнительным содержанием".

Источник в рамках формата E3 подтвердил, что переговоры продолжаются, однако по состоянию на сейчас никаких конкретных договоренностей относительно прямых контактов с Россией не достигнуто.

Вероятно, украинская власть хочет, чтобы Европа донесла России мнение, что переговоры отвечают интересам Москвы. В частности, из-за того, что "Украина может испортить россиянам праздничный сезон". Ожидается, что ограничение возможностей для путешествий граждан РФ и дальнейшее падение уровня доверия к российскому руководству внутри страны могут стать факторами, которые подтолкнут Путина к добровольному согласию на переговоры.

Отметим, что формат Е3 — это неформальное объединение Великобритании, Франции и Германии, которое используется для координации внешнеполитических позиций. Его создали в 2003 году для согласования подходов по иранской ядерной программе. Со временем эта дипломатическая платформа превратилась в важный инструмент для реагирования на международные кризисы и вопросы европейской безопасности.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Politico, в Европе обсуждают вариант привлечения представителя ЕС к переговорам по российско-украинской войне. В частности, среди возможных кандидатур рассматривают экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги.

А 14 мая Зеленский во время разговора с представителями американского аналитического центра Hudson Institute заявил, что Украина ожидает продолжения мирных переговоров.