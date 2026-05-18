В Европе рассматривают кандидатов на роль переговорщика от ЕС по Украине

В Евросоюзе рассматривают возможность привлечения к переговорному процессу по российско-украинской войне представителя от ЕС. Среди кандидатов — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Об этом сообщает Politico, передает Новини.LIVE.

Переговорщик от ЕС

По информации СМИ, глава дипломатии ЕС Кая Каллас является очевидным кандидатом на роль переговорщика. В течение длительного времени она выступала против прямых переговоров с Россией, но впоследствии согласилась на назначение посланника. По ее словам, главы МИД обсудят этот вопрос в конце месяца.

Недавно она, вероятно, самостоятельно выдвинула свою кандидатуру.

"Думаю, я смогу распознать ловушки, которые расставляет Россия", — сказала Каллас.

Впрочем, трое европейских дипломатов предостерегли, что жесткая антироссийская позиция Каллас может вызвать категорический отказ со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"К сожалению, она сама исключила себя из числа кандидатов на эту должность", — сказал один из дипломатов.

Другие кандидаты

Что касается кандидатуры Меркель — она пока доступна и имеет опыт прямых контактов как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. В то же время часть европейцев считает, что ее предыдущие неудачные попытки посредничества являются основанием отказаться от этой кандидатуры.

Относительно кандидатуры Стубба, отмечают его опыт посредничества в собственной стране и то, что он ранее выражал заинтересованность в такой роли. В то же время ему потребуется широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может уменьшить его приемлемость для Москвы.

А Драги пользуется уважением в Европе. Его не считают чрезмерно воинственным или симпатизирующим Москве. Впрочем, не было никаких публичных сигналов, что Драги хочет эту роль.

Лица, знакомые с позицией Украины, отмечают, что посланник должен иметь поддержку ЕС, но не быть его официальным представителем, которому Путин не доверяет.

Среди возможных кандидатов называют министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара.

