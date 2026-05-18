Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Європі розглядають кандидатів на роль перемовника від ЄС щодо України

В Європі розглядають кандидатів на роль перемовника від ЄС щодо України

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 15:43
В Європі розглядають кандидатів на роль перемовника від ЄС щодо України
Ангела Меркель. Фото: AP

В Євросоюзі розглядають можливість залучення до переговорного процесу щодо російсько-української війни представника від ЄС. Серед кандидатів — ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній прем’єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

Реклама

Перемовник від ЄС

За інформацією ЗМІ, глава дипломатії ЄС Кая Каллас є очевидним кандидатом на роль перемовника. Упродовж тривалого часу вона виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом погодилася на призначення посланника. За її словами, глави МЗС обговорять це питання наприкінці місяця.

Нещодавно вона, ймовірно, самостійно висунула свою кандидатуру. 

Реклама

"Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія", — сказала Каллас.

Читайте також:
Реклама

Втім, троє європейських дипломатів застерегли, що жорстка антиросійська позиція Каллас може викликати категоричну відмову з боку російського диктатора Володимира Путіна.

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", — сказав один із дипломатів.

Реклама

Інші кандидати

Щодо кандидатури Меркель — вона наразі є доступною та має досвід прямих контактів як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Водночас частина європейців вважає, що її попередні невдалі спроби посередництва є підставою відмовитися від цієї кандидатури.

Щодо кандидатури Стубба, відзначають його досвід посередництва у власній країні та те, що він раніше висловлював зацікавленість у такій ролі. Водночас йому буде потрібна широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може зменшити його прийнятність для Москви.

Реклама

А Драгі має повагу в Європі. Його не вважають надмірно войовничим або таким, що симпатизує Москві. Втім, не було жодних публічних сигналів, що Драгі хоче цю роль.

Особи, обізнані з позицією України, зазначають, що посланець має мати підтримку ЄС, але не бути його офіційним представником, якому Путін не довіряє.

Реклама

Серед можливих кандидатів називають міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та главу МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Як писали Новини.LIVE, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що знає, як розмовляти з росіянами. За його словами, для України важливий передусім результат переговорів із РФ, а не рівень довіри до неї.

Реклама

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський провів розмову з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute та заявив, що країна очікує на закінчення паузи в перемовинах.

Європейський союз переговори Україна
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації