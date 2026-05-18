В Європі розглядають кандидатів на роль перемовника від ЄС щодо України

Ангела Меркель. Фото: AP

В Євросоюзі розглядають можливість залучення до переговорного процесу щодо російсько-української війни представника від ЄС. Серед кандидатів — ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, колишній прем’єр Італії Маріо Драгі та президент Фінляндії Александр Стубб.

Про це повідомляє Politico, передає Новини.LIVE.

Перемовник від ЄС

За інформацією ЗМІ, глава дипломатії ЄС Кая Каллас є очевидним кандидатом на роль перемовника. Упродовж тривалого часу вона виступала проти прямих переговорів з Росією, але згодом погодилася на призначення посланника. За її словами, глави МЗС обговорять це питання наприкінці місяця.

Нещодавно вона, ймовірно, самостійно висунула свою кандидатуру.

"Думаю, я зможу розпізнати пастки, які розставляє Росія", — сказала Каллас.

Втім, троє європейських дипломатів застерегли, що жорстка антиросійська позиція Каллас може викликати категоричну відмову з боку російського диктатора Володимира Путіна.

"На жаль, вона сама виключила себе з-поміж кандидатів на цю посаду", — сказав один із дипломатів.

Інші кандидати

Щодо кандидатури Меркель — вона наразі є доступною та має досвід прямих контактів як із Володимиром Зеленським, так і з Володимиром Путіним. Водночас частина європейців вважає, що її попередні невдалі спроби посередництва є підставою відмовитися від цієї кандидатури.

Щодо кандидатури Стубба, відзначають його досвід посередництва у власній країні та те, що він раніше висловлював зацікавленість у такій ролі. Водночас йому буде потрібна широка підтримка ЄС, а членство Фінляндії в НАТО може зменшити його прийнятність для Москви.

А Драгі має повагу в Європі. Його не вважають надмірно войовничим або таким, що симпатизує Москві. Втім, не було жодних публічних сигналів, що Драгі хоче цю роль.

Особи, обізнані з позицією України, зазначають, що посланець має мати підтримку ЄС, але не бути його офіційним представником, якому Путін не довіряє.

Серед можливих кандидатів називають міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде та главу МЗС Індії Субраманьяма Джайшанкара.

Як писали Новини.LIVE, керівник ОП Кирило Буданов заявив, що знає, як розмовляти з росіянами. За його словами, для України важливий передусім результат переговорів із РФ, а не рівень довіри до неї.

А нещодавно український лідер Володимир Зеленський провів розмову з представниками американського аналітичного центру Hudson Institute та заявив, що країна очікує на закінчення паузи в перемовинах.