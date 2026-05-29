Мінфін США підтвердив розробку купюри у 250 доларів із Трампом

Міністр фінансів Скотт Бессент тримає зображення запропонованої 250-доларової купюри. Фото: AP

У Сполучених Штатах уже намалювали макет абсолютно нової купюри у 250 доларів, де планують зобразити Дональда Трампа. У Міністерстві фінансів вирішили підстрахуватися на випадок, якщо Конгрес усе ж проголосує за цей документ до ювілею американської незалежності. Очільник Мінфіну США Скотт Бессент запевнив, що у портреті чинного президента на грошах немає нічого дивного чи незаконного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

Дизайн готовий, але слово за Конгресом

Проте у Білому домі чітко кажуть, що фінальне слово тут виключно за законодавцями у Капітолії, які й мають ухвалити рішення.

"Президент цього не робить самостійно, це мають зробити Палата представників і Сенат", — наголосив Бессент під час виступу у Білому домі.

За його словами, міністерство просто зобов'язане бути готовим до будь-якого розвитку подій, тому художники та гравери виконали свою частину роботи заздалегідь.

Скандали навколо нової банкноти

Наразі у Конгресі розглядається спеціальний законопроєкт, який має зробити виняток із чинного закону, що забороняє зображати живих людей на американській валюті.

При цьому у пресі вже з'явилися чутки про серйозний тиск всередині самого Мінфіну. Повідомляється, що урядовці Дональда Трампа вимагали максимально прискорити процес створення купюри, а керівницю профільного бюро взагалі звільнили чи перевели на іншу посаду через її заперечення та спроби зупинити цей процес.

