Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мінфін США підтвердив розробку купюри у 250 доларів із Трампом

Мінфін США підтвердив розробку купюри у 250 доларів із Трампом

Ua ru
Дата публікації: 29 травня 2026 10:22
Мінфін США підтвердив розробку купюри у 250 доларів із Трампом
Міністр фінансів Скотт Бессент тримає зображення запропонованої 250-доларової купюри. Фото: AP

У Сполучених Штатах уже намалювали макет абсолютно нової купюри у 250 доларів, де планують зобразити Дональда Трампа. У Міністерстві фінансів вирішили підстрахуватися на випадок, якщо Конгрес усе ж проголосує за цей документ до ювілею американської незалежності. Очільник Мінфіну США Скотт Бессент запевнив, що у портреті чинного президента на грошах немає нічого дивного чи незаконного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Associated Press.

Дизайн готовий, але слово за Конгресом

Проте у Білому домі чітко кажуть, що фінальне слово тут виключно за законодавцями у Капітолії, які й мають ухвалити рішення.

"Президент цього не робить самостійно, це мають зробити Палата представників і Сенат", — наголосив Бессент під час виступу у Білому домі.

За його словами, міністерство просто зобов'язане бути готовим до будь-якого розвитку подій, тому художники та гравери виконали свою частину роботи заздалегідь.

Читайте також:

Скандали навколо нової банкноти

Наразі у Конгресі розглядається спеціальний законопроєкт, який має зробити виняток із чинного закону, що забороняє зображати живих людей на американській валюті.

При цьому у пресі вже з'явилися чутки про серйозний тиск всередині самого Мінфіну. Повідомляється, що урядовці Дональда Трампа вимагали максимально прискорити процес створення купюри, а керівницю профільного бюро взагалі звільнили чи перевели на іншу посаду через її заперечення та спроби зупинити цей процес.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Вашингтоні презентували марку до 250-річчя США та партнерства з Україною. Подію організували за участі представників дипломатичного корпусу, американських інституцій та керівництва Укрпошти.

Також ми повідомляли, що у США заборонили перевіряти податки Трампа. Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки назавжди заборонило Податковій службі проводити будь-які перевірки не лише чинного президента, але і його родини.

США Дональд Трамп долар банкнота
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації