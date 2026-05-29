Минфин США подтвердил разработку купюры в 250 долларов с Трампом

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 10:22
Министр финансов Скотт Бессент держит изображение предложенной 250-долларовой купюры. Фото: AP

В Соединенных Штатах уже нарисовали макет совершенно новой купюры в 250 долларов, где планируют изобразить Дональда Трампа. В Министерстве финансов решили подстраховаться на случай, если Конгресс все же проголосует за этот документ к юбилею американской независимости. Глава Минфина США Скотт Бессент заверил, что в портрете действующего президента на деньгах нет ничего странного или незаконного.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press.

Дизайн готов, но слово за Конгрессом

Однако в Белом доме четко говорят, что финальное слово здесь исключительно за законодателями в Капитолии, которые и должны принять решение.

"Президент этого не делает самостоятельно, это должны сделать Палата представителей и Сенат", — подчеркнул Бессент во время выступления в Белом доме.

По его словам, министерство просто обязано быть готовым к любому развитию событий, поэтому художники и граверы выполнили свою часть работы заранее.

Скандалы вокруг новой банкноты

Сейчас в Конгрессе рассматривается специальный законопроект, который должен сделать исключение из действующего закона, запрещающего изображать живых людей на американской валюте.

При этом в прессе уже появились слухи о серьезном давлении внутри самого Минфина. Сообщается, что чиновники Дональда Трампа требовали максимально ускорить процесс создания купюры, а руководительницу профильного бюро вообще уволили или перевели на другую должность из-за ее возражений и попыток остановить этот процесс.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Вашингтоне презентовали марку к 250-летию США и партнерства с Украиной. Событие организовали при участии представителей дипломатического корпуса, американских институтов и руководства Укрпочты.

Также мы сообщали, что в США запретили проверять налоги Трампа. Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки навсегда запретило Налоговой службе проводить любые проверки не только действующего президента, но и его семьи.

США Дональд Трамп доллар банкнота
Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
