Головна Новини дня У США заборонили перевіряти податки Трампа і його родини

Дата публікації: 20 травня 2026 14:32
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки назавжди заборонило Податковій службі проводити будь-які перевірки попередніх податкових справ Дональда Трампа, його родини та пов’язаних із ним компаній. Відповідне рішення міститься в односторінковому документі.

Про це повідомляє Reuters, передає Новини.LIVE.

Заборона перевірок Трампа

Документ, підписаний виконувачем обов’язків генерального прокурора Тоддом Бланшем, встановлює, що американські податкові органи не можуть здійснювати аудит декларацій Трампа, а також розглядати будь-які питання, які вже порушувалися або потенційно могли бути предметом перевірки.

Це розпорядження розширює попередню угоду про врегулювання, яку Трамп уклав із Податковою службою США. У межах домовленостей він погодився відкликати позов на 10 мільярдів доларів, пов’язаний із витоком його податкової інформації.

Також передбачено, що Міністерство юстиції США створює спеціальний компенсаційний фонд обсягом близько 1,8 мільярда доларів для виплат особам, які заявляють про політичне переслідування або зловживання владою.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на головного речника Пентагону Шейна Парнелла, Міноборони США скорочує частину своєї військової присутності в Європі, зокрема виводячи одну бойову бригаду.

А нещодавно Трамп був із візитом в Китаї, де провів переговори із Сі Цзіньпінем. Зокрема, вони говорили про ситуацію на Близькому сході та війну в Україні.

США Податкова служба Дональд Трамп
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
