Трамп завершив візит до Китаю: підсумки зустрічі із Сі Цзіньпінем

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: Kenny HolstonPool via REUTERS

Американський президент Дональд Трамп завершив дводенний візит до Китаю. Там він проводив переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Зокрема, сторони говорили про блокаду Ормузької протоки.

Про це повідомляє NBC News, передає Новини.LIVE.

Завершення зустрічі лідерів США і Китаю

Трамп і Сі Цзіньпін відзначили прогрес у налагодженні відносин і позитивно оцінили їхню важливість для світу.

Лідер США заявив про хороші торговельні домовленості та вирішення низки питань, однак перед його від’їздом із Пекіна жодних конкретних угод офіційно не оголосили.

Сі Цзіньпін у перший день переговорів застеріг Трампа, що некоректний підхід до питання Тайваню може спричинити "зіткнення або навіть конфлікт", підкресливши значення острова для Пекіна. Водночас Трамп заявив, що ще не визначився щодо можливого продажу зброї Тайваню.

Сторони також говорили про війну в Ірані та блокаду Ормузької протоки.

Як писали Новини.LIVE, у Пекіні відбулася зустріч між Сі Цзіньпінем та Трампом. Зокрема, вони говорили про співпрацю між країнами. Крім того, Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня.

А український лідер Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Трамп говоритиме із лідером Китаю про завершення війни в Україні.