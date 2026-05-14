Головна Новини дня Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: сторони домовилися співпрацювати

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна: сторони домовилися співпрацювати

Дата публікації: 14 травня 2026 08:43
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: AP

У Пекіні відбулася зустріч між лідером Китаю Сі Цзіньпіном та американським президентом Дональдом Трампом. Зокрема, сторони говорили про співпрацю між країнами. Крім того, Трамп назвав Сі великим лідером.

Про це стало відомо з трансляції зустрічі, передає Новини.LIVE.

Зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна

Трамп наголосив, що вважає Сі Цзіньпіна хорошим лідером.

"Іноді людям не подобається, коли я це кажу, але я все одно це кажу, бо це правда. Я кажу лише правду. Це честь — бути з вами. Це честь — бути вашим другом, і відносини між Китаєм і США будуть кращими, ніж будь-коли", — сказав він.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і США мають бути партнерами, а не суперниками. За його словами, світ опинився на новому роздоріжжі, а глобальні трансформації прискорюються.

"Китай і США можуть лише виграти від співпраці і лише програти від протистояння. Ми маємо бути партнерами, а не суперниками", — каже він.

Лідер Китаю назвав зустріч із Трампом знаковою

"Я завжди вірив, що наші дві країни мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх однієї — це можливість для іншої", — додав Сі Цзіньпін.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на CNN, 13 травня Трамп прибув до Пекіна для участі у дводенних перемовинах із Сі Цзіньпіном. У Китаї його зустріли з особливими почестями.

 А під час виступу в Бухаресті український лідер Володимир Зеленський висловив сподівання, що Трамп порушить питання завершення війни  під час переговорів у Китаї. 

Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
