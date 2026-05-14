Встреча Трампа и Си Цзиньпина: стороны договорились сотрудничать

В Пекине состоялась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом. В частности, стороны говорили о сотрудничестве между странами. Кроме того, Трамп назвал Си великим лидером.

Об этом стало известно из трансляции встречи, передает Новини.LIVE.

Трамп подчеркнул, что считает Си Цзиньпина хорошим лидером.

"Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду. Это честь — быть с вами. Это честь — быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. По его словам, мир оказался на новом перепутье, а глобальные трансформации ускоряются.

"Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", — говорит он.

Лидер Китая назвал встречу с Трампом знаковой.

"Я всегда верил, что наши две страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной - это возможность для другой", — добавил Си Цзиньпин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, 13 мая Трамп прибыл в Пекин для участия в двухдневных переговорах с Си Цзиньпином. В Китае его встретили с особыми почестями.

А А во время выступления в Бухаресте украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп поднимет вопрос завершения войны во время переговоров в Китае.