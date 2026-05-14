Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Встреча Трампа и Си Цзиньпина: стороны договорились сотрудничать

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: стороны договорились сотрудничать

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 08:43
Встреча Трампа и Си Цзиньпина: стороны договорились сотрудничать
Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: AP

В Пекине состоялась встреча между лидером Китая Си Цзиньпином и американским президентом Дональдом Трампом. В частности, стороны говорили о сотрудничестве между странами. Кроме того, Трамп назвал Си великим лидером.

Об этом стало известно из трансляции встречи, передает Новини.LIVE.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина и Си Цзиньпина

Трамп подчеркнул, что считает Си Цзиньпина хорошим лидером.

"Иногда людям не нравится, когда я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда. Я говорю только правду. Это честь — быть с вами. Это честь — быть вашим другом, и отношения между Китаем и США будут лучше, чем когда-либо", — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками. По его словам, мир оказался на новом перепутье, а глобальные трансформации ускоряются.

Читайте также:

"Китай и США могут только выиграть от сотрудничества и только проиграть от противостояния. Мы должны быть партнерами, а не соперниками", — говорит он.

Лидер Китая назвал встречу с Трампом знаковой.

"Я всегда верил, что наши две страны имеют больше общих интересов, чем разногласий. Успех одной - это возможность для другой", — добавил Си Цзиньпин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, 13 мая Трамп прибыл в Пекин для участия в двухдневных переговорах с Си Цзиньпином. В Китае его встретили с особыми почестями.

А А во время выступления в Бухаресте украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что Трамп поднимет вопрос завершения войны во время переговоров в Китае.

Китай Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации