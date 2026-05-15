Трамп завершил визит в Китай: итоги встречи с Си Цзиньпинем
Американский президент Дональд Трамп завершил двухдневный визит в Китай. Там он проводил переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем. В частности, стороны говорили о блокаде Ормузского пролива.
Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.
Завершение встречи лидеров США и Китая
Трамп и Си Цзиньпин отметили прогресс в налаживании отношений и положительно оценили их важность для мира.
Лидер США заявил о хороших торговых договоренностях и решении ряда вопросов, однако перед его отъездом из Пекина никаких конкретных соглашений официально не объявили.
Си Цзиньпин в первый день переговоров предостерег Трампа, что некорректный подход к вопросу Тайваня может вызвать "столкновение или даже конфликт", подчеркнув значение острова для Пекина. В то же время Трамп заявил, что еще не определился относительно возможной продажи оружия Тайваню.
Стороны также говорили о войне в Иране и блокаде Ормузского пролива.
Как писали Новини.LIVE, в Пекине состоялась встреча между Си Цзиньпинем и Трампом. В частности, они говорили о сотрудничестве между странами. Кроме того, Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября.
А украинский лидер Владимир Зеленский выражал надежду, что Трамп будет говорить с лидером Китая о завершении войны в Украине.