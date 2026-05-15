Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп завершил визит в Китай: итоги встречи с Си Цзиньпинем

Трамп завершил визит в Китай: итоги встречи с Си Цзиньпинем

Ua ru
Дата публикации 15 мая 2026 16:21
Трамп завершил визит в Китай: итоги встречи с Си Цзиньпинем
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: Kenny HolstonPool via REUTERS

Американский президент Дональд Трамп завершил двухдневный визит в Китай. Там он проводил переговоры с лидером Китая Си Цзиньпинем. В частности, стороны говорили о блокаде Ормузского пролива.

Об этом сообщает NBC News, передает Новини.LIVE.

Завершение встречи лидеров США и Китая

Трамп и Си Цзиньпин отметили прогресс в налаживании отношений и положительно оценили их важность для мира.

Лидер США заявил о хороших торговых договоренностях и решении ряда вопросов, однако перед его отъездом из Пекина никаких конкретных соглашений официально не объявили.

Си Цзиньпин в первый день переговоров предостерег Трампа, что некорректный подход к вопросу Тайваня может вызвать "столкновение или даже конфликт", подчеркнув значение острова для Пекина. В то же время Трамп заявил, что еще не определился относительно возможной продажи оружия Тайваню.

Читайте также:

Стороны также говорили о войне в Иране и блокаде Ормузского пролива.

Как писали Новини.LIVE, в Пекине состоялась встреча между Си Цзиньпинем и Трампом. В частности, они говорили о сотрудничестве между странами. Кроме того, Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября.

А украинский лидер Владимир Зеленский выражал надежду, что Трамп будет говорить с лидером Китая о завершении войны в Украине.

США Дональд Трамп Си Цзиньпинь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации