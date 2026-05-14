Трамп на банкете в Пекине: пригласил Си Цзиньпина в Белый дом
Президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября. Приглашение прозвучало во время государственного банкета в Пекине, организованного в честь американского лидера.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал в приветственной речи.
Сегодня в Пекине начался государственный банкет в честь Дональда Трампа. Среди гостей:
- Илон Маск,
- Тим Кук из Apple,
- военный министр Пит Хэгсет,
- госсекретарь Марко Рубио.
Си Цзиньпин в приветственной речи назвал визит Трампа "историческим событием" и заявил, что Китай и США "могут помогать друг другу достигать успеха и способствовать благополучию всего мира".
"Мы должны сделать так, чтобы это работало и никогда не испортилось. Наши две страны должны быть партнершами, а не соперницами. Великое обновление китайской нации и восстановление Америки могут идти бок о бок", — сказал президент Китая.
В то же время Дональд Трамп, провозглашая тост, подчеркнул давние связи между американским и китайским народами.
"Китайцы любят баскетбол и носят синие джинсы. Американский и китайский народы имеют много общего. Китайских ресторанов в Америке сегодня больше пяти крупнейших сетей быстрого питания в США вместе взятых!" — подчеркнул американский лидер.
Президент США поблагодарил Си за "величественный прием, которого не было в других местах", и пригласил лидера и первую леди КНР в Белый дом 24 сентября.
Чем Цзиньпин угощал Трампа на банкете
В меню банкета для угощения Трампа были различные мясные и рыбные блюда, в частности:
- хрустящие говяжьи ребрышки,
- утка по-пекински,
- тушеные сезонные овощи,
- булочки со свининой,
- лобстер в томатном супе,
- лосось в горчичном соусе,
- на десерт - тирамису и мороженое.
Как писали Новини.LIVE, 13 мая Трамп прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Для встречи китайская сторона организовала торжественную церемонию с участием военного почетного караула, оркестра и сотен школьников с флагами США и Китая.
После встречи Трампа и Цзиньпина стороны договорились сотрудничать. Лидер КНР подчеркнул, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками.