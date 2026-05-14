Главная Новости дня Трамп на банкете в Пекине: пригласил Си Цзиньпина в Белый дом

Трамп на банкете в Пекине: пригласил Си Цзиньпина в Белый дом

Дата публикации 14 мая 2026 17:30
Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября. Приглашение прозвучало во время государственного банкета в Пекине, организованного в честь американского лидера.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп сказал в приветственной речи.

Трамп пригласил Си в Белый дом

Сегодня в Пекине начался государственный банкет в честь Дональда Трампа. Среди гостей:

  • Илон Маск,
  • Тим Кук из Apple,
  • военный министр Пит Хэгсет,
  • госсекретарь Марко Рубио.
Американская делегация в Пекине. Фото: REUTERS

Си Цзиньпин в приветственной речи назвал визит Трампа "историческим событием" и заявил, что Китай и США "могут помогать друг другу достигать успеха и способствовать благополучию всего мира".

"Мы должны сделать так, чтобы это работало и никогда не испортилось. Наши две страны должны быть партнершами, а не соперницами. Великое обновление китайской нации и восстановление Америки могут идти бок о бок", — сказал президент Китая.

В то же время Дональд Трамп, провозглашая тост, подчеркнул давние связи между американским и китайским народами.

"Китайцы любят баскетбол и носят синие джинсы. Американский и китайский народы имеют много общего. Китайских ресторанов в Америке сегодня больше пяти крупнейших сетей быстрого питания в США вместе взятых!" — подчеркнул американский лидер.

Президент США поблагодарил Си за "величественный прием, которого не было в других местах", и пригласил лидера и первую леди КНР в Белый дом 24 сентября.

Чем Цзиньпин угощал Трампа на банкете

В меню банкета для угощения Трампа были различные мясные и рыбные блюда, в частности:

  • хрустящие говяжьи ребрышки,
  • утка по-пекински,
  • тушеные сезонные овощи,
  • булочки со свининой,
  • лобстер в томатном супе,
  • лосось в горчичном соусе,
  • на десерт - тирамису и мороженое.
Банкет для Трампа в Китаї
Государственный банкет для Трампа в Китае. Фото: REUTERS/Evan Vucci
Этикетка на месте президента Китая Си Цзиньпина перед государственным банкетом. Фото: REUTERS/Evan Vucci
Государственный банкет в Китае. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Накануне президент США заявлял, что "китайских ресторанов в США больше, чем пяти крупнейших сетей фастфуда вместе взятых". Он отметил влияние азиатской кухни на Америку.

Как писали Новини.LIVE, 13 мая Трамп прибыл в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Для встречи китайская сторона организовала торжественную церемонию с участием военного почетного караула, оркестра и сотен школьников с флагами США и Китая.

После встречи Трампа и Цзиньпина стороны договорились сотрудничать. Лидер КНР подчеркнул, что Китай и США должны быть партнерами, а не соперниками.

Карина Приходько - Редактор
