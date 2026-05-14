Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп на банкеті в Пекіні: запросив Сі Цзіньпіна до Білого дому

Трамп на банкеті в Пекіні: запросив Сі Цзіньпіна до Білого дому

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 17:30
Трамп на бенкеті в Пекіні: запросив Сі Цзіньпіна до Білого дому
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня. Запрошення пролунало під час державного банкету в Пекіні, організованого на честь американського лідера.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав у вітальній промові. 

Трамп запросив Сі до Білого дому

Сьогодні у Пекіні розпочався державний банкет на честь Дональда Трампа. Серед гостей:

  • Ілон Маск,
  • Тім Кук з Apple,
  • воєнний міністр Піт Гегсет,
  • держсекретар Марко Рубіо.
null
Американська делегація в Пекіні. Фото: REUTERS

Сі Цзіньпін у вітальній промові назвав візит Трампа "історичною подією" та заявив, що Китай та США "можуть допомагати одне одному досягати успіху та сприяти добробуту всього світу".

"Ми повинні зробити так, щоб це працювало і ніколи не зіпсувалося. Наші дві країни мають бути партнерками, а не суперницями. Велике оновлення китайської нації та відновлення Америки можуть йти пліч-о-пліч", — сказав президент Китаю.

Читайте також:

Водночас Дональд Трамп, проголошуючи тост, підкреслив давні зв'язки між американським і китайським народами.

"Китайці люблять баскетбол і носять сині джинси. Американський і китайський народи мають багато спільного. Китайських ресторанів в Америці сьогодні більше за п'ять найбільших мереж швидкого харчування в США разом узятих!" — наголосив американський лідер.
 
Президент США подякував Сі за "величний прийом, якого не було в інших місцях", і запросив лідера та першу леді КНР до Білого дому 24 вересня.

Чим Цзіньпін пригощав Трампа на банкеті

У меню банкету для частування Трампа були різні м'ясні та рибні страви, зокрема:

  • хрусткі яловичі реберця,
  • качка по-пекінськи,
  • тушковані сезонні овочі,
  • булочки зі свининою,
  • лобстер у томатному супі,
  • лосось у гірчичному соусі,
  • на десерт — тірамісу та морозиво.
Банкет для Трампа в Китаї
Державний банкет для Трампа в Китаї. Фото: REUTERS/Evan Vucci
null
Етикетка на місці президента Китаю Сі Цзіньпіна перед державним банкетом. Фото: REUTERS/Evan Vucci
null
Державний банкет в Китаї. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Напередодні президент США заявляв, що "китайських ресторанів у США більше, ніж п'яти найбільших мереж фастфуду разом узятих". Він відзначив вплив азійської кухні на Америку. 

Як писали Новини.LIVE, 13 травня Трамп прибув до Пекіна на переговори із Сі Цзіньпіном. Для зустрічі китайська сторона організувала урочисту церемонію за участі військової почесної варти, оркестру та сотень школярів із прапорами США та Китаю. 

Після зустрічі Трампа та Цзіньпіна сторони домовилися співпрацювати. Лідер КНР наголосив, що Китай і США мають бути партнерами, а не суперниками. 

Дональд Трамп Білий дім Сі Цзіньпінь
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації