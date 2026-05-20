В США запретили проверять налоги Трампа и его семьи

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки навсегда запретило Налоговой службе проводить любые проверки предыдущих налоговых дел Дональда Трампа, его семьи и связанных с ним компаний. Соответствующее решение содержится в одностраничном документе.

Об этом сообщает Reuters.

Запрет проверок Трампа

Документ, подписанный исполняющим обязанности генерального прокурора Тоддом Бланшем, устанавливает, что американские налоговые органы не могут осуществлять аудит деклараций Трампа, а также рассматривать любые вопросы, которые уже поднимались или потенциально могли быть предметом проверки.

Это распоряжение расширяет предыдущее соглашение об урегулировании, которое Трамп заключил с Налоговой службой США. В рамках договоренностей он согласился отозвать иск на 10 миллиардов долларов, связанный с утечкой его налоговой информации.

Также предусмотрено, что Министерство юстиции США создает специальный компенсационный фонд объемом около 1,8 миллиарда долларов для выплат лицам, которые заявляют о политическом преследовании или злоупотреблении властью.

