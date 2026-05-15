Трамп говорил с лидером Китая о войне в Украине

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что говорил с лидером Китая Си Цзиньпином о войне в Украине. Он находился в Пекине с двухдневным визитом. В частности, Трамп вспомнил о последнем массированном обстреле Украины.

Об этом Дональд Трамп сообщил журналистам в пятницу, 15 мая, передает Новини.LIVE.

Трамп говорил с Си Цзиньпином о войне в Украине

Стороны обсуждали, что они хотели бы видеть урегулированным.

"До прошлой ночи все выглядело хорошо, но вчера вечером им (Украине — ред.) нанесли большой удар. Так что это случится, но это обидно. 25 тысяч человек погибли в прошлом месяце", — заявил Трамп.

Как писали Новини.LIVE, в Пекине состоялась встреча с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Известно, что они обсудили сотрудничество между странами.

Во время государственного банкета Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить Белый дом 24 сентября. Лидер Китая назвал визит президента США "историческим событием".

А сегодня Трамп завершил визит в Китай. По итогам встречи известно, что лидеры говорили также о войне в Иране, блокаде Ормузского пролива и вопросе Тайваня.