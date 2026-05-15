Трамп говорив з лідером Китаю про війну в Україні

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Він перебував у Пекіні із дводенним візитом. Зокрема, Трамп пригадав про останній масований обстріл України.

Про це Дональд Трамп повідомив журналістам у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про війну в Україні

Сторони обговорювали, що вони хотіли б бачити врегульованим.

"До минулої ночі все мало добрий вигляд, але вчора ввечері їм (Україні — ред.) завдали великого удару. Тож це трапиться, але це прикро. 25 тисяч людей загинули минулого місяця", — заявив Трамп.

Як писали Новини.LIVE, у Пекіні відбулася зустріч із Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Відомо, що вони обговорили співпрацю між країнами.

Читайте також:

Під час державного банкету Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня. Лідер Китаю назвав візит президента США "історичною подією".

А сьогодні Трамп завершив візит до Китаю. За підсумками зустрічі відомо, що лідери говорили також про війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки та питання Тайваню.