Трамп говорив з лідером Китаю про війну в Україні
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Він перебував у Пекіні із дводенним візитом. Зокрема, Трамп пригадав про останній масований обстріл України.
Про це Дональд Трамп повідомив журналістам у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.
Сторони обговорювали, що вони хотіли б бачити врегульованим.
"До минулої ночі все мало добрий вигляд, але вчора ввечері їм (Україні — ред.) завдали великого удару. Тож це трапиться, але це прикро. 25 тисяч людей загинули минулого місяця", — заявив Трамп.
Під час державного банкету Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня. Лідер Китаю назвав візит президента США "історичною подією".
А сьогодні Трамп завершив візит до Китаю. За підсумками зустрічі відомо, що лідери говорили також про війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки та питання Тайваню.