Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп говорив з лідером Китаю про війну в Україні

Трамп говорив з лідером Китаю про війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 15 травня 2026 17:59
Трамп говорив з лідером Китаю про війну в Україні
Сі Цзіньпін та Дональд Трамп. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів, що говорив із лідером Китаю Сі Цзіньпіном про війну в Україні. Він перебував у Пекіні із дводенним візитом. Зокрема, Трамп пригадав про останній масований обстріл України.

Про це Дональд Трамп повідомив журналістам у пʼятницю, 15 травня, передає Новини.LIVE.

Трамп говорив із Сі Цзіньпіном про війну в Україні

Сторони обговорювали, що вони хотіли б бачити врегульованим

"До минулої ночі все мало добрий вигляд, але вчора ввечері їм (Україні — ред.) завдали великого удару. Тож це трапиться, але це прикро. 25 тисяч людей загинули минулого місяця", — заявив Трамп.

Як писали Новини.LIVE, у Пекіні відбулася зустріч із Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом. Відомо, що вони обговорили співпрацю між країнами. 

Читайте також:

Під час державного банкету Трамп запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня. Лідер Китаю назвав візит президента США "історичною подією".

А сьогодні Трамп завершив візит до Китаю. За підсумками зустрічі відомо, що лідери говорили також про війну в Ірані, блокаду Ормузької протоки та питання Тайваню.

Дональд Трамп Україна Сі Цзіньпінь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації