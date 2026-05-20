США сокращают военное присутствие в Европе: Пентагон отзывает бригады

Министр армии США Дэниел Дрисколл.

Министерство обороны США уменьшает военное присутствие в Европе, сокращая одну боевую бригаду. Представитель Пентагона заявил, что Вашингтон стремится передать основную ответственность за конвенционную безопасность союзникам по НАТО, однако отмечает сохранение прочных партнерских связей и военного присутствия в Польше.

Об этом в частности высказался министр обороны по вопросам связей с общественностью, главный представитель Пентагона и старший советник министра обороны Шейн Парнелл в соцсети X, передает Новини.LIVE.

США сокращает свое военное присутствие в Европе

Министерство обороны Соединенных Штатов сократило общее количество боевых бригад (BCT), которые сейчас развернуты на территории Европы, с четырех до трех. По официальному заявлению представителя Пентагона Шейна Парнелла, этот шаг фактически возвращает численность американской группировки до уровня 2021 года.

STATEMENT:



Военный департамент сократил общее количество бригадных боевых групп (ББГ), приписанных к Европе, с четырех до трех. Это возвращает нас к уровням БКТ в Европе в 2021 году. Это решение стало результатом всеобъемлющего, многоуровневого процесса, сосредоточенного на U.S.... - Шон Парнелл (@SeanParnellASW) 19 мая 2026 года

Несмотря на это, в США продолжают считать Варшаву одним из самых надежных партнеров. Чтобы уладить ситуацию и объяснить дальнейшие действия, американский министр обороны Пит Хегсет уже провел телефонный разговор с польским вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем.

Пентагон уверяет, что американская армия сохранит мощное присутствие на территории Польши, ведь эта страна на деле доказала готовность и способность защищать собственные границы. Американское ведомство прямо призвало другие страны Европы меньше рассчитывать на помощь из-за океана и брать с Варшавы пример в развитии собственной обороны.

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, в начале мая президент Дональд Трамп утверждал, что США сократят свое военное присутствие в Европе. Тогда он говорил, что планируется вывести более 5000 военных.

Также в Пентагоне приняли решение отправить военных в Украину, чтобы те учились работать на дронах. Пит Гегсет утверждал, что украинские военные имеют сейчас самый большой боевой опыт.