Головна Новини дня Трамп анонсував ще "більше" скорочення військ США в Німеччині

Дата публікації: 3 травня 2026 06:04
Трамп анонсував ще "більше" скорочення військ США в Німеччині
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує вивести з Німеччини "набагато більше" військових, ніж було озвучено Пентагоном. Тобто більше, ніж початкові 5000 американських солдатів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на CNN.

Що сказав Трамп про скорочення військ США в Німеччині

"Ми збираємося значно скоротити чисельність, і ми скоротимо набагато більше, ніж на 5000 осіб", — сказав Трамп журналістам, перед тим як піднятися на борт президентського літака Air Force One.

Його коментарі прозвучали майже через добу після того, як Пентагон оголосив про виведення приблизно 5000 військових США протягом наступних 6-12 місяців.

Зазначимо, що в Німеччині розташована авіабаза "Рамштайн". Згідно з інформацією на її вебсайті, там розташований штаб ВПС США в Європі, включно з підрозділом, який здійснює "повітряні перевезення, десантування та медичну евакуацію".

Читайте також:

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно президент США Дональд Трамп укотре звинуватив НАТО в тому, що Альянс не допоміг Вашингтону у війні проти Ірану. На цьому тлі він знову поклав свої погляди на Гренландію, яку погрожував раніше забрати.

Також ми писали, що генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що президент США розчарований багатьма союзниками по НАТО через відсутність підтримки американської війни проти Ірану.

США Німеччина Дональд Трамп
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
