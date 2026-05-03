Трамп анонсував ще "більше" скорочення військ США в Німеччині

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує вивести з Німеччини "набагато більше" військових, ніж було озвучено Пентагоном. Тобто більше, ніж початкові 5000 американських солдатів.

Що сказав Трамп про скорочення військ США в Німеччині

"Ми збираємося значно скоротити чисельність, і ми скоротимо набагато більше, ніж на 5000 осіб", — сказав Трамп журналістам, перед тим як піднятися на борт президентського літака Air Force One.

Його коментарі прозвучали майже через добу після того, як Пентагон оголосив про виведення приблизно 5000 військових США протягом наступних 6-12 місяців.

Зазначимо, що в Німеччині розташована авіабаза "Рамштайн". Згідно з інформацією на її вебсайті, там розташований штаб ВПС США в Європі, включно з підрозділом, який здійснює "повітряні перевезення, десантування та медичну евакуацію".

