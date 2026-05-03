Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп анонсировал еще "большее" сокращение войск США в Германии

Трамп анонсировал еще "большее" сокращение войск США в Германии

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 06:04
Трамп анонсировал еще "большее" сокращение войск США в Германии
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вывести из Германии "гораздо больше" военных, чем было озвучено Пентагоном. То есть больше, чем первоначальные 5000 американских солдат.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

Что сказал Трамп о сокращении войск США в Германии

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сократим гораздо больше, чем на 5000 человек", — сказал Трамп журналистам, перед тем как подняться на борт президентского самолета Air Force One.

Его комментарии прозвучали почти через сутки после того, как Пентагон объявил о выводе примерно 5000 военных США в течение следующих 6-12 месяцев.

Отметим, что в Германии расположена авиабаза "Рамштайн". Согласно информации на ее веб-сайте, там расположен штаб ВВС США в Европе, включая подразделение, которое осуществляет "воздушные перевозки, десантирование и медицинскую эвакуацию".

Читайте также:

Как сообщало Новини.LIVE, недавно президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил НАТО в том, что Альянс не помог Вашингтону в войне против Ирана. На этом фоне он вновь положил свои взгляды на Гренландию, которую угрожал ранее забрать.

Также мы писали, что генсек НАТО Марк Рютте после встречи с Дональдом Трампом заявил, что президент США разочарован многими союзниками по НАТО из-за отсутствия поддержки американской войны против Ирана.

США Германия Дональд Трамп
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации