Трамп анонсировал еще "большее" сокращение войск США в Германии

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вывести из Германии "гораздо больше" военных, чем было озвучено Пентагоном. То есть больше, чем первоначальные 5000 американских солдат.

Что сказал Трамп о сокращении войск США в Германии

"Мы собираемся значительно сократить численность, и мы сократим гораздо больше, чем на 5000 человек", — сказал Трамп журналистам, перед тем как подняться на борт президентского самолета Air Force One.

Его комментарии прозвучали почти через сутки после того, как Пентагон объявил о выводе примерно 5000 военных США в течение следующих 6-12 месяцев.

Отметим, что в Германии расположена авиабаза "Рамштайн". Согласно информации на ее веб-сайте, там расположен штаб ВВС США в Европе, включая подразделение, которое осуществляет "воздушные перевозки, десантирование и медицинскую эвакуацию".

