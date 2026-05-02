США могут вывести 5 тыс. военных из Германии: реакция Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: Reuters/Nadja Wohlleben

В Пентагоне рассматривают возможность сокращения американского военного присутствия в Европе. Речь идет о выводе примерно 5 тысяч военнослужащих с территории Германия. Такие намерения связывают с позицией президента США Дональд Трамп, который в последнее время все резче высказывается в отношении европейских союзников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Германия десятилетиями оставалась ключевым плацдармом США

В Вашингтоне считают, что партнеры по НАТО недостаточно поддерживают Соединенные Штаты в противостоянии с Ираном — как в военном, так и в финансовом измерении. Отдельную критику Трамп адресовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

На этом фоне, по данным журналистов, Белый дом начал рассматривать практические шаги. Одним из них может стать частичный вывод войск из Германии — страны, которая десятилетиями оставалась ключевым плацдармом США в Европе еще со времен после Второй мировой войны и периода холодной войны.

Сейчас на немецкой территории дислоцируются более 36 тысяч американских военных, а также тысячи резервистов и гражданского персонала. Важную роль играет авиабаза Рамштайн, которая является одним из главных логистических узлов для глобальных операций США. Здесь также расположены штабы европейского и африканского командований американских вооруженных сил.

Читайте также:

По предварительным оценкам, часть контингента могут вернуть на территорию США, а другую — передислоцировать в Индо-Тихоокеанский регион, который сейчас рассматривается как одно из приоритетных направлений американской стратегии.

В то же время ключевые объекты инфраструктуры, такие как Региональный медицинский центр Ландштуль, продолжат работать без изменений. Этот центр остается крупнейшей американской военной больницей за пределами США и играет важную роль в лечении и эвакуации раненых военных.

Отметим, что во время общения с журналистами в Белом доме Трамп не исключил возможности вывода американских войск из Италии и Испании из-за несогласия руководства этих стран с войной против Ирана.

Реакция Писториуса

Министр обороны Германии Борис Писториус в ответ на это заявил, что европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Запланированный вывод американских войск из Германии должен побудить европейцев к дальнейшему укреплению собственной обороны", — заявил он.

Реакция НАТО

В НАТО также отреагировали на информацию о выводе войск.

"Мы сотрудничаем с США, чтобы понять детали их решения по размещению войск в Германии. Эта коррекция подчеркивает необходимость для Европы продолжать инвестировать больше в оборону и брать на себя большую долю ответственности за нашу общую безопасность, где мы уже видим прогресс с момента, как союзники согласились инвестировать 5% ВВП на саммите НАТО в Гааге в прошлом году", — говорится в сообщении.

Сообщение пресс-службы НАТО. Фото: скриншот

НАТО выразило уверенность в своей способности обеспечить сдерживание и оборону.

Как писали Новини.LIVE, США не заложили в проект госбюджета на 2027 год отдельного финансирования программы по оказанию помощи Украине. Причина: Вашингтон ожидает большего финансового участия европейских стран. Также Трамп недоволен бесплатной передачей оружия для Украины его предшественником Джо Байденом.

Кроме того, СМИ сообщают, что представители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер затягивают с визитом в Украину из-за сомнений. Они считают, что прогресса в мирных переговорах нет. В то же время чиновники активно посещают Россию.