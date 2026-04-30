Гегсет заявил о разблокировании помощи для Украины в 400 млн долларов

Пит Хегсет.

Пентагон после длительной задержки разблокировал военную помощь Украине на сумму 400 млн долларов. Решение приняли на фоне критики со стороны американских законодателей и дискуссий относительно приоритетов оборонных расходов США.

Об этом сообщил министр обороны США Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе, передает Новини.LIVE.

По его словам, средства были разблокированы накануне после нескольких недель давления со стороны законодателей.

"Средства были "разблокированы по состоянию на вчера"", — заявил он во время заседания Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

Вопрос задержки помощи подняли при обсуждении бюджетного запроса Пентагона на 2027 финансовый год. Конгрессмены требовали объяснений, почему уже одобренное и подписанное финансирование оставалось неиспользованным. Сенатор Митч Макконнелл резко раскритиковал ситуацию.

"Помощь Украине, которую мы приняли несколько месяцев назад, сейчас просто пылится в Пентагоне. Поддержка Украины — это не акт щедрости, а инвестиция в безопасность Америки", — заявил он.

Макконнелл также заявил, что Конгресс предусмотрел по 400 млн долларов на программу Ukraine Security Assistance Initiative на два года вперед, и эти средства были полностью профинансированы. В то же время он обвинил оборонное ведомство в отсутствии объяснений относительно задержки, указав, что законодателей фактически "игнорировали".

Кроме республиканцев, вопрос подняли и демократы. В частности, конгрессвумен Сара Элфрет требовала объяснений, почему средства не были выделены раньше, несмотря на законодательное утверждение.

Обсуждение помощи Украине происходило на фоне более широких дебатов относительно расходов США на военные операции, в частности в Иране. По оценкам, озвученным во время слушаний, эти расходы уже достигли около 25 млрд долларов, что вызвало беспокойство относительно способности Вашингтона одновременно поддерживать союзников и финансировать другие военные кампании.

Хегсет вместе с генералом Дэном Кейном защищали текущую стратегию, подчеркивая, что операции направлены на недопущение получения Ираном ядерного оружия.

В то же время сам министр обороны оказался под усиленным контролем Конгресса — это его первые слушания после начала кампании в Иране. Законодатели также поднимали вопросы общей военной стратегии, кадровых решений в руководстве армии и подходов к ведению боевых действий.

