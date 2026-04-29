Чарльз III выступил в Конгрессе США и призвал помочь Украине

Чарльз III выступил в Конгрессе США и призвал помочь Украине

Дата публикации 29 апреля 2026 05:56
Король Британии Чарльз III. Фото: Reuters

Во вторник, 28 апреля, король Британии Чарльз III выступил с речью в Конгрессе США. В нем подчеркнул, что США находятся "в самом сердце НАТО", а также подчеркнул важность поддержки Украины на фоне глобальной нестабильности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Independent.

Что сказал Чарльз III Конгрессу США

В своем историческом выступлении король заявил, что США находятся в самом сердце НАТО, что, вероятно, является опровержением угроз президента США Дональда Трампа выйти из Альянса.

Чарльз подчеркнул, что Великобритания взяла на себя обязательство по самому значительному и устойчивому увеличению расходов на оборону со времен холодной войны, ответил таким образом на заявления Трампа о том, что США поддерживают Европу военной мощью.

"От глубин Атлантики до катастрофически тающих ледяных шапок Арктики, преданность и опыт ВС США и их союзников лежат в основе он, они привержены защите друг друга, защите наших граждан и интересов, обеспечению безопасности североамериканцев и европейцев от наших общих противников. Наши связи в сфере обороны, разведки и безопасности неразрывно связаны отношениями, измеряемыми не годами, а десятилетиями", — сказал он.

Отметим, что в начале апреля Трамп предупредил, что "абсолютно точно" рассматривает возможность выхода США из НАТО после того, как союзники Америки отказались присоединится к военной кампании против Ирана. С тех пор американский президент не раз повторял это предупреждение.

Возвращаясь к Чарльзу III, он упомянул также теракты 11 сентября 2001 года в США, когда впервые была применена статья 5 НАТО. В этом контексте он намекнул на то, что Украина по-прежнему нуждается в защите.

"Такая же непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самых мужественных людей — для обеспечения подлинно справедливого и прочного мира", — заявил король под аплодисменты.

Позже он снова вернулся к теме Британии и США, и стремясь "залечить" раскол между лидерами двух стран, Чарльз всячески подчеркивал исторические связи между двумя государствами. Он говорил, что это "один из величайших союзов в истории человечества", и что партнерство между Лондоном и Вашингтоном "сегодня важнее, чем когда-либо".

Также король настаивал на том, что история Британии и США за последние 250 лет — это история "примирения и обновления".

"Я от всего сердце молюсь, чтобы наш Альянс продолжал защищать наши общие ценности вместе с нашими партнерами в Европе и Содружестве, а также во всем мире, и чтобы мы игнорировали призывав к еще большей замкнутости. Великобритания и США всегда находят способы сблизиться", — отметил британский монарх.

Кроме того, Чарльз III в своем выступлении упомянул о стрельбе, которая произошла 25 апреля на ужине Трампа с журналистами в одном из отелей Вашингтона.

"Какими бы ни были наши разногласия, какие бы разногласия у нас ни были, мы едины в своей приверженности отстаиванию демократии, защите всего нашего народа от вреда и приветствию мужества тех, кто ежедневно рискует своей жизнью, служа нашим странам", — сказал король.

Добавим, что выступление Чарльза III длилось около 20 минут. Он выступил в Конгрессе США по случаю 250-летия подписания декларации независимости Америки, и это произошло в рамках его визита в Вашингтон.

Как сообщало Новини.LIVE, король Британии Чарльз III и Королева Камилла прибыли в США 27 апреля и это был первый визит британского монарха с 2007 года. Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что имела возможность пообщаться с королевской парой, а также отметила, что Чарльз III выразил поддержку украинцам.

Также мы писали, что в США впервые в истории провели военный парад в честь британского монарха.

США Конгресс король Чарльз ІІІ
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

